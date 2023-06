Boje o Náhorný Karabach pokračujú napriek snahe USA o ich ukončenie

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Raketová a delostrelecká paľba zasiahla v sobotu obytné oblasti Náhorného Karabachu. Stalo sa to len niekoľko hodín po tom, ako šéf americkej diplomacie Mike Pompeo separátne rokoval s ministrami zahraničia Arménska a Azerbajdžanu v snahe dohodnúť prímerie po dvoch neúspešných pokusoch Ruska.

Bombardovanie donútilo obyvateľov Stepanakertu, metropoly Náhorného Karabachu, uchýliť sa do úkrytov. Miestne úrady konštatovali, že azerbajdžanské delostrelectvo bombardovalo aj ďalšie mestá v regióne.

Nezverejnili však hneď nijaké správy o obetiach. Predstavitelia Azerbajdžanu uviedli, že terčom arménskeho ostreľovania sa v sobotu ráno stalo mesto Terte a Kubatlinský okres, pričom zomrel jeden tínedžer. Ďalší 13-ročný chlapec podľa nich v sobotu podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri skoršom bombardovaní druhého najväčšieho azerbajdžanského mesta Gandža.

Náhorný Karabach sa nachádza na území Azerbajdžanu, ale kontrolujú ho etnickí Arméni od vojny z roku 1994. Boje, ktoré sa začali 27. septembra, znamenajú doteraz najhoršiu eskaláciu konfliktu. Podľa predstaviteľov Náhorného Karabachu zahynulo 927 ich vojakov a 37 civilistov. Azerbajdžan nezverejňuje straty svojej armády, ale uviedol, že zomrelo viac ako 60 civilistov a približne 300 bolo zranených.

