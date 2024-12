Boj o RTVS je ďalším zápasom o demokraciu na Slovensku. Mečiar bledne závisťou, vyhlásila poslankyňa Jaurová (video)

12.3.2024 (SITA.sk) - Vláda sa chystá ovládnuť Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) a urobiť z verejnoprávneho média vlastný propagandistický kanál. Hovorí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré chce na najbližšej schôdzi parlamentu odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS).

Podľa Šimečku premiér ide na maďarskú cestu

Navrhovaný zákon o Slovenskej televízii a rozhlase z dielne ministerstva kultúry je podľa lídra PS Michala Šimečku v úplnom rozpore s princípom verejnoprávnych médií, ale aj s navrhovanou európskou legislatívou, o ktorej v týchto dňoch rokuje Európsky parlament. Vládna garnitúra podľa neho vyvoláva konflikty s našimi európskymi partnermi a aj tento jej krok bude mať dohru.

Šimečka je presvedčený, že vláda Roberta Fica sa snaží Slovensko dostať na maďarskú cestu po vzore Viktora Orbána a najprv si podmaní verejnoprávne médiá a potom bude zastrašovať súkromné médiá. Hnutie preto pozýva verejnosť na protestné zhromaždenia za slobodu a demokraciu, ktoré bude tento piatok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave.

Mečiar bledne závisťou

„Už na prvý pohľad je každému jasné, že na tomto návrhu nie je v súlade s európskymi smernicami a európskymi hodnotami vôbec nič. Je smutný a bizarný paradox, že práve dnes rokuje Európsky parlament o nariadení, ktorý veľmi presne definuje rámce pre fungovanie nezávislých verejnoprávnych médií v celej Európe," povedala poslankyňa za PS a podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová.

Túto legislatívu bude musieť Slovensko po jej schválení v Európskom parlamente transponovať. Jaurová zároveň poukázala na to, že navrhovaná európska legislatíva hovorí veľmi jasne o tom, že riaditeľ televízie má byť menovaný transparentne a nesmie byť odvolaný bez udania dôvodu. Naša vláda chce, naopak, schváliť presný opak.

Riaditeľ verejnoprávnych médií má byť po novom volený prostredníctvom vládou kontrolovaného orgánu. Vzniknúť ma aj akýsi cenzorský orgán, ktorý má priamo kontrolovať vysielaný obsah, dodala Jaurová.

„Vládna koalícia stratila akúkoľvek hanbu a Vladimír Mečiar vo svojej vile bledne závisťou," podotkla.

Zápas o RTVS sa rovná zápasu o demokraciu

Jaurová upozornila, že ministerka Šimkovičová zákon predložila do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. O rušení médií, ktoré existujú na Slovensku celé desaťročia, tak má parlament diskutovať presne sedem dní.

„Zápas o RTVS je a v najbližších týždňoch bude zápasom o demokraciu na Slovensku. V parlamente zvoláme výbor pre kultúru a médiá, budeme žiadať stiahnutie tohto zákona a odvolanie ministerky. Ale zároveň by som chcela vyzvať všetkých občanov Slovenska - postavme sa za slobodnú RTVS a za nezávislé médiá. Bez nich vyhrá totalita, cenzúra a tupá moc,” uzavrela Jaurová.

Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS). Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.

Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu.

