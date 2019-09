Bö ovládol rýchlostné preteky v Pokljuke, Otčenáš získal svoje prvé body v svetovom pohári

POKLJUKA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazom úvodných rýchlostných pretekov mužov v novej sezóne Svetového pohára v biatlone sa v piatok popoludní v slovinskej Pokljuke stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Rozšíril zbierku triumfov

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s náskokom 16,1 s pred Francúzom Antoninom Guigonnatom napriek tomu, že raz zaváhal na strelnici. Tretí skončil s odstupom 16,4 s Rus Alexandr Loginov. Guigonnat a Loginov boli na strelnici stopercentní.

Johannes Thingnes Bö rozšíril zbierku triumfov v pretekoch SP na dvadsaťtri, v rýchlostných pretekoch sa postavil na najvyšší stupienok po trinásty raz. Víťaz štvrtkových vytrvalostných pretekov a obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade, skončil až na 24. priečke. S jednou chybou na strelnici mu tentoraz nevyšla ani bežecká časť pretekov.

Štyria Slováci

V 110-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Martin Otčenáš, ktorý sa aj vďaka čistej streľbe vo výsledkoch zaradil na bodované 38. miesto s mankom 1:40:2 min na víťaza. Tomáš Hasilla skončil na 59. mieste, keď dvakrát nepresne zamieril.

Skúsený Matej Kazár bol na konci o jednu priečku za Hasillom, Šimon Bartko až štyrikrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 85. miesto. Keďže Otčenáš, Hasilla aj Kazár sa umiestnili do 60. priečky, nebudú chýbať v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km. V sobotu pokračuje podujatie v Pokljuke rýchlostnými pretekmi žien na 7,5 km aj so slovenskými ambíciami v podobe Anastasie Kuzminovej či Paulíny Fialkovej.

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone Pokljuka (Slovin.), piatok Rýchlostné preteky mužov na 10 km: 1. JohannesThingnes Bö (Nór.) 23:46,3 min (1 trestný okruh), 2. Antonin Guigonnat (Fr.) +16,1 s (0), 3. Alexandr Loginov (Rus.) +16,4 (0), 4. Tarjei Bö (Nór.) +31,2 (1), 5. Benedikt Doll (Nem.) +32,5 (1), 6. Sindre Petersen (Nór.) +32,9 (0),... 24. Martin Fourcade (Fr.) +1:12,2 (1),...38. Martin Otčenáš (SR) +1:40,2 min (0),... 59. Tomáš Hasilla +1:59,0 (2), 60. Matej Kazár +2:00,6 (1), 85. Šimon Bartko (všetci SR) +2:42,6 (4). Poradie vo Svetovom pohári (po 2 z 26 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 96 bodov, 2. Antonin Guigonnat (Fr.) 88, 3. Simon Eder (Rak.) 80, 4. Martin Fourcade (Fr.) 77, 5. Alexander Loginov (Rus.) 60, 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 59, ... 53. Martin Otčenáš (SR) 3 Poradie SP v rýchlostných pretekoch (po 1 z 9 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 60 bodov, 2. Antonin Guigonnat (Fr.) 54, 3. Alexander Loginov (Rus.) 48, 4. Tarjei Bö (Nór.) 43, 5. Benedikt Doll (Nem.) 40, 6. Sindre Petersen (Nór.) 38, ... 38. Martin Otčenáš (SR) 3 Poradie v Pohári národov (po 4 z 23 pretekov): 1. Francúzsko 1208 bodov, 2. Nórsko 1193, 3. Rusko 1043, ... 19. Slovensko 535

