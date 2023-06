Bö ovládol preteky s hromadným štartom a pre Nórov získal rekordné 15. zlato, je najúspešnejším biatlonistom v Pekingu

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky reprezentant Johannes Thingnes Bö sa stal víťazom záverečnej biatlonovej súťaže na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, keď ovládol piatkové preteky mužov s hromadným štartom na 15 km. Dvadsaťosemročný trojnásobný víťaz celkového hodnotenia Svetového pohára v Číne získal dovedna päť medailí, z nich boli štyri najcennejšie.

Piatkovým triumfom zaistil pre svoju krajinu už pätnáste zlato na ZOH 2022, čo je absolútny rekord. Doterajším maximom bolo 14 najcennejších medailí Nórov a Nemcov v Pjongčangu 2018 a Kanaďanov vo Vancouveri 2010.

Nóri si odniesli aj bronz

Johannes Thingnes Bö síce v piatok na strelnici nesklopil až štyri terče, no po bežeckej stránke predviedol výborný výkon a v cieli mal náskok 40,3 sekundy pred strieborným Švédom Martinom Ponsiluomom, ktorý na strelnici spravil dve chyby.

Aj bronz naokon putuje do Nórska, postaral sa o to Vetle Sjaastad Christiansen (3). Ten využil tri chyby Francúza Quentina Fillona Mailleta (5) na záverečnej položke a do cieľa prišiel 13,1 sekundy pred ním. Christiansen za krajanom J. T. Böom zaostal o 1:12,5 min.

Každá olympiáda mala iného víťaza

Rovnako ako medzi ženami aj medzi mužmi platí, že olympijské preteky s hromadným štartom mali vždy iného víťaza. Na predchádzajúcich ZOH bral zlato Francúz Martin Fourcade, pred ním aj Nór Emil Hegle Svendsen, Rus Jevgenij Usťugov a Nemec Michael Greiss.

Johannes Thingnes Bö sa stal najúspešnejším biatlonistom na ZOH 2022 s bilanciou 4 - 0 - 1, rovnako päť medailí získala aj jeho krajanka Marte Olsbuová Röiselandová (3 - 0 - 2). Takmer polovica najcennejších kovov z Pekingu pre nórsku výpravu tak pochádza z biatlonového areálu.

