Blinken predpovedá ruský útok na Ukrajinu, začne vymyslenou zámienkou

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty sú podľa ich šéfa diplomacie Antonyho Blinkena presvedčené, že obávaný ruský útok na Ukrajinu sa začne vymyslenou zámienkou. Povedal to počas zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) s tým, že si nie sú istí, akú formu daná zámienka bude mať.

Medzi možnosťami sú vymyslený teroristický útok v Rusku, objavenie masového hrobu alebo falošný či reálny útok chemickými zbraňami. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Postup po incidente

Po takomto incidente podľa Blinkena ruská vláda pravdepodobne „teatrálne zvolá“ mimoriadne zasadnutie.

Potom by ruské rakety a bomby začali útočiť na ukrajinské ciele, začalo by sa aj rušenie komunikácie a kybernetické útoky a vojaci by začali postupovať na kľúčové ciele.

Stretnutia na riešenie

Americký minister zahraničia tiež povedal, že Rusko si stále môže vybrať „inú cestu“, kým „je ešte čas“. Podľa jeho slov navrhol ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi Lavrovovi stretnutie, ktoré by sa uskutočnilo na druhý týždeň v Európe.

Tiež navrhol stretnutie Rady NATO-Rusko i stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako ďalších krokov v rámci úsilia vyriešiť napätie okolo ukrajinských hraníc bez konfliktu. Stretnutia by podľa Blinkena mohli vytvoriť cestu pre samit kľúčových lídrov o spoločných bezpečnostných obavách.

Inváziu popierajú

Spojeným štátom by sa podľa diplomata uľavilo, ak by ich varovania a predikcie týkajúce sa Ruska boli nesprávne.

Rusko opakovanie popiera tvrdenia USA o plánovanej invázii na Ukrajinu, pri ktorej zhromaždilo zhruba 150-tisíc vojakov, a tvrdí, že sily z regiónu sťahuje.

