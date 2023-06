Blahov nadriadený na SAV končí. Rozhodnutie prišlo krátko po tom, ako vyšla poslancova kniha o Leninovi

26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (ÚPV SAV) Peter Dinuš, kde pôsobí aj poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha (Smer-SD), končí na vlastnú žiadosť vo funkcii k 30. júnu. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa SAV Katarína Gáliková. Ako prvý o jeho odchode informoval Denník N.

Blahova kniha o Leninovi

Podľa denníka sa tak Dinuš rozhodol po tom, ako vo vydavateľstve SAV vyšla pod pseudonymom Blahova kniha o Leninovi.

Gáliková v reakcii uviedla, že nevedia, či Dinušov odchod súvisí s vydaním publikácie Lenin a 21. storočie, no nedá sa to podľa nej ani vylúčiť. O zástupcovi Dinuša by sa malo rozhodnúť 16. júna na riadnom zasadnutí Predsedníctva SAV.

„Spôsob vydania tejto publikácie považuje vedenie SAV za neštandardný. Riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v. v. i. presadil vydanie knihy v pôvodnom znení aj napriek odporu redakčnej rady a pán Dinuš stratil dôveru vedenia SAV,“ priblížila Gáliková.

Knižný brak

Vedenie SAV dalo tiež posúdiť vedeckú hodnotu knihy Lenin a 21. storočie. To, či táto práca spĺňa kritériá vedeckej publikácie, sa dozvedia až nazhromaždia všetky odborné posudky.





Gáliková podotkla, že vydanie vedeckej publikácie pod pseudonymom je vo vedeckej obci absolútne neštandardné. Dodala, že v histórii Vydavateľstva Veda sa to doteraz nestalo.

Riadne zasadnutie Predsedníctva SAV, na ktorom bude vedením Ústavu politických vied SAV poverený niektorý z jeho zamestnancov, pravdepodobne zástupca riaditeľa, sa uskutoční 16. júna.





„Definitívne rozhodnutie bude známe po zasadnutí predsedníctva. Na tomto zasadnutí bude zároveň vyhlásené riadne výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v. v. i.,“ doplnila Gáliková.

Výroky Blahu poburujú vedcov zo SAV, členovia Ústavu politických vied sa preto od nich dištancovali





Členovia Ústavu politických vied (UPV) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa dištancovali od výrokov poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý je tiež členom ústavu. Uviedli to vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili na webe SAV.

Blahove vyjadrenia nemôžu akceptovať

Podpísaní členovia podotkli, že vyjadrenia Blahu svojou povahou zásadne degradujú verejný diskurz a prispievajú k vytváraniu deliacich čiar v spoločnosti. Dodali, že ako vedeckí pracovníci v oblasti spoločenských vied si dôsledky jeho správania intenzívne uvedomujú a nemôžu ich akceptovať po ľudskej ani po profesionálnej stránke.





Vo svojom vyhlásení rázne odmietli, že ich doterajšie nevyjadrovanie sa k vyhláseniam Blahu môže byt chápané aj ako ich latentné legitimizovanie. V zmysle politickej neutrality Slovenskej akadémie vied totiž Ústav politických vied nekomentoval politické aktivity a vyjadrenia svojich zamestnancov, a teda ani politickú činnosť Ľuboša Blahu.

Zamestnanci preto požiadali verejnosť, aby ich nespájala s Blahovým politickým pôsobením a neatakovala vedeckých pracovníkov Ústavu politických vied SAV.

Neprišiel ani na zasadnutie rady

Signatári vyhlásenia pripomenuli, že Blahu v minulosti riaditeľ ÚPV Peter Dinuš požiadal, aby sa pod svojimi vyhláseniami nepodpisoval ako pracovník ÚPV SAV alebo inými vyjadreniami nezaťahoval ústav do svojho politického boja. Riaditeľ tiež navrhol, aby Blaha prehodnotil prerušenie vedeckej činnosti a zvážil uvoľnenie do verejnej funkcie, čo však politik odmietol.





„Aj z tohto dôvodu sa Správna rada ÚPV SAV na svojom ustanovujúcom rokovaní 11. marca 2022 uzniesla, že pozve na svoje najbližšie zasadnutie pána Blahu a zaviazala predsedu správnej rady Petra Dinuša, aby s pánom Blahom dohodol stretnutie. On sa však odmietol na zasadnutí správnej rady zúčastniť,“ priblížili členovia ÚPV SAV.

Na základe uvedeného akademická obec ÚPV SAV zhodnotila, že nemôže ďalej mlčať a odmieta klásť dôraz na právny formalizmus, ktorý sa snaží striktne oddeľovať medzi politickými a vedeckými aktivitami svojich zamestnancov, keďže tak podľa nich nerobil ani Blaha.

Odmietol rozberať svoje politické aktivity

Zasadnutie Správnej rady Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, na ktorom sa mali rozprávať o pôsobení člena ústavu a opozičného politika Blahu, sa uskutočnilo v piatok 25. marca.





Zo zverejnenej zápisnice zasadnutia vyplýva, že Blaha svoju účasť odmietol s písomným odôvodnením, že „nebude rozoberať svoje politické aktivity, čo je jeho súkromná záležitosť nesúvisiaca so SAV“.

