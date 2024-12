Blaha: Namiesto toho, aby prezidentka riešila zdražovanie či vládny chaos, útočí na slobodu slova opozičných poslancov

Prezidentka Zuzana Čaputová namiesto toho, aby riešila rekordné zdražovanie, plynovú krízu či vládny chaos, útočí na slobodu slova opozičných poslancov.

„Je to malicherné, úzkoprsé a detinské,“ vyhlásil poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) v reakcii na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave.

Reagoval tak na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ten potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I., ktorý v marci Blahovi nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení o prezidentke.

Blaha zároveň pripomenul, že Čaputová dlhodobo pracovala pre mimovládku Via Iuris, ktorá bola podľa neho výdatne podporovaná zo strany americkej ambasády či Nadácie otvorenej spoločnosti.





„Po nástupe do funkcie vo svojich zahraničnopolitických stanoviskách kopíruje posolstvá americkej administratívy, čo sa ukázalo napríklad pri schvaľovaní nevýhodnej obrannej dohody s USA či pri podpore vojnového štvania proti Rusku,“ uviedol Blaha s tým, že veľké množstvo ľudí na Slovensku nadobudlo legitímne presvedčenie, že prezidentka Čaputová neháji záujmy Slovákov, ale Američanov.





„Ak ich chce Čaputová všetkých žalovať a umlčať, nech sa páči, tešíme sa na milióny žalôb,“ dodal poslanec.

Smerák Blaha musí prestať zverejňovať klamstvá o prezidentke Čaputovej

Krajský súd v Bratislave v júli potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I., ktorý v marci poslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení o prezidentke Zuzane Čaputovej.

Ako informoval odbor komunikácie prezidentskej kancelárie, krajský súd v plnej miere súhlasil s odôvodnením vydaného neodkladného opatrenia a potvrdil, že v predmetných výrokoch poslanca Blahu absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností.

Ani v politike nie je sloboda prejavu bezbrehá

Poslanec na adresu hlavy štátu opakovane uviedol, že je vlastizradkyňou, agentkou cudzích mocností alebo, že má byť ovládaná Spojenými štátmi.

„Ani v politike nie je sloboda prejavu bezbrehá a nie je možné ňou prikrývať hrubé lži a urážky. Verím, že tento verdikt pomôže našej politickej kultúre a vezmú si ho za svoje všetci, pre ktorých sa osočovanie stalo bežným politickým nástrojom," povedala Čaputová.

Rozhodnutie potvrdilo európsku judikatúru

Zákaz šírenia nepreukázaných tvrdení podľa rozhodnutia súdu nie je obmedzený len na sociálne siete, ale na akékoľvek verejné vystúpenia alebo komunikáciu.

Rozhodnutie podľa stanoviska prezidentskej kancelárie zároveň potvrdilo európsku judikatúru, podľa ktorej politici a verejne činné osoby síce musia akceptovať vyššiu mieru verejnej kritiky ako iní občania, ale aj v rámci politického súboja existujú isté hranice, ktoré pri nej nemožno prekročiť.

Týmito hranicami sú napríklad bezdôvodné obviňovanie zo spáchania závažných trestných činov a samoúčelné urážky postavené na klamstvách.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

