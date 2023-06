Blaha na snem Smeru nedorazil, pre koronavírus skončil v domácej karanténe

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Smeru – sociálnej demokracie (Smer-SD) Ľuboš Blaha nevystúpil s prejavom na pracovnom sneme strany na Bratislavskom hrade v priestoroch Zimnej jazdiarne.

Predsedajúci snemu Juraj Blanár uviedol, že Blaha sa na vystúpenie tešil, ale „musel ostať doma v karanténe".

Blanár priamo nepovedal, či má ochorenie COVID-19.

Okrem predsedu strany Roberta Fica vystupujú aj podpredsedovia strany Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Richard Takáč a Erik Kaliňák.

Smer sa chystá vyhrať najbližšie voľby, na decembrovej schôdzi parlamentu bude opäť žiadať zmenu ústavy

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude na decembrovej schôdzi parlamentu opäť iniciovať zmenu ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie.

Ak koalícia nedovolí novelizovať ústavu, strana začne s petičnou akciou na vyhlásenie referenda. Na pracovnom sneme Smeru-SD to vyhlásil jeho predseda Robert Fico. „Smer chce zmenu vlády demokratickou a ústavnou cestou,“ povedal.

„Máme vracajúcich sa sympatizantov a voličov, pracovitý a disciplinovaný poslanecký klub a stabilné vedenie strany,“ uviedol a dodal, že „my sme tu a ideme vyhrať ďalšie parlamentné voľby".

O Smere-SD povedal, že je sociálnodemokratická, protifašistická a proeurópsky orientovaná strana. „Toto dáva jasný rámec pre naše povolebné rozhodnutia,“ zdôraznil. Podľa Fica bez ohľadu na 11 poslancov, ktorí opustili Smer-SD, najprirodzenejšou je spolupráca Smeru-SD a strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Išlo by o najlepšiu alternatívu pre Slovensko,“ poznamenal.

