Bitka Hamiltona a Vettela o titul v F1 pokračuje na Hungaroringu, na programe je Veľká cena Maďarska

MOGYORÓD 27. júla (WebNoviny.sk) - Motoristická formula 1 sa minulý týždeň prehupla do druhej polovice sezóny a situácia v boji o titul majstra sveta je podobne vyrovnaná ako vlani.

Najväčšími kandidátmi sú opäť Lewis Hamilton a Sebastian Vettel, britský úradujúci šampión z tímu Mercedes momentálne vedie šampionát s náskokom 17 bodov pred nemeckým rivalom zo stajne Ferrari.



Práve 31-ročný Vettel bol blízko k tomu, aby si ustrážil líderskú pozíciu v poradí MS, no minulú nedeľu na domácej VC Nemecka urobil na mokrej vozovke chybu a narazil do bariéry.

V tom čase sa nachádzal na prvom mieste. Napokon sa na čelo dostal Hamilton a oslavoval víťazstvo, pričom štartoval zo 14. pozície.

Hungaroring Mercedesom nesedí

"Strieborné šípy" však vedia, že Ferrari je rýchle a pred VC Maďarska na okruhu Hungaroring sú opatrní. "Hoci sme sa dostali znovu na prvé miesto v hodnotení šampionátu, stále si myslím, že Ferrari má momentálne veľmi silný balík. V Maďarsku bude naším veľkým súperom," povedal šéf Mercedesu Toto Wolff pre Sky Sports.

Wolff prezradil, že Ferrari minulý víkend bolo na rovinkách o pol sekundy rýchlejšie ako jazdci jeho tímu. "Sú to veľmi ťažké majstrovstvá, náš rival je stále silnejší a silnejší. My tiež neprestajne prinášame novinky, vylepšujeme motor a ostatné komponenty. Ferrari ale robí to isté. Musíme veriť v samých seba, dôležitú úlohu v tohtoročnom šampionáte zohrá celý tím. Hungaroring bol pre nás vždy problematický. Podľa mňa vysoké teploty a poloha trate nesedia DNA nášho monopostu," dodal Rakúšan.

Vlani na VC Maďarsku double Ferrari

Ferrari vlani dosiahlo na Hungaroringu double, zvíťazil Vettel pred Kimim Räikkönenom. Nemecký pilot bude mať veľkú motiváciu zopakovať triumf a zmazať manko na Hamiltona pred letnou prestávkou.

"V Nemecku som začal brzdiť trochu neskôr, ako bolo treba. Urobil som chybu, som sklamaný. Nemyslím si však, že musíme stále ukazovať, čo vieme dosiahnuť. Zvíťaziť vieme na akejkoľvek trati, takže sa už teším na Maďarsko," uviedol Vettel pre oficiálny web Ferrari.

Piloti budú mať v Maďarsku k dispozícii stredne tvrdé, mäkké a ultramäkké pneumatiky Pirelli. Počas víkendu bude veľmi teplo s maximálnou teplotou 33°C, ale v sobotu a nedeľu sa môžu vyskytnúť búrky. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 15.00 h, nedeľňajšie preteky odštartujú o 15.10 h. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Maďarska odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Maďarska Dejisko: Okruh Hungaroring Dĺžka okruhu: 4381 m Dĺžka pretekov: 306,630 km (70 kôl) Divácka kapacita: 70 000 Minuloročný víťaz: Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 1:19,071 min (2004) Najviac víťazstiev - jazdec: 5 - Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012, 2013, 2016) Najviac víťazstiev - tím: 11 - McLaren Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Maďarska 2017 Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 2016 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2015 Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 2014 Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 2013 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2012 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2011 Jenson Button (V. Brit.) McLaren 2010 Mark Webber (Aus.) Red Bull 2009 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2008 Heikki Kovalainen (Fín.) McLaren Poradie MS (po 11 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 188 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 171, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 131, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 122, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 106, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 105 Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 310 bodov, 2. Ferrari 302, 3. Red Bull 211, 4. Renault 80, 5. Force India a Haas po 59

