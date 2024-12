Biskupi Slovenska kritizujú Hlinov slovník voči kotlebovcom, ale politológ to vidí úplne inak

Na vyslovenie nekompromisnej kritiky nie je nevyhnutné používať hanlivé výrazy, povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kamara. Uviedol to pre agentúru SITA v reakcii na výroky predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojza Hlinu v nedeľnej politickej relácii O 5 minút 12.

Politické body

Hlina v relácii označil stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) za „partiu úchylákov, ktorí ani nevedia pracovať na počítači“.

Predsedovi strany ĽSNS Marianovi Kotlebovi vyčítal aj to, že jeho strana dostala päť miliónov zo štátneho rozpočtu na činnosť, no jej poslanci v parlamente nerobia nič, „iba jedia tresku”. Politológ Juraj Marušiak si myslí, že práve takýto jazyk prináša politické body.

„Nie je mojou úlohou hodnotiť spôsoby vyjadrovania politikov. KDH ani žiadne iné politické strany nie sú pod kontrolou cirkvi. Z pohľadu kňaza môžem len vyjadriť presvedčenie, že ani pre vyslovenie nekompromisnej kritiky nie je nevyhnutné používať hanlivé výrazy. Inak hrozí, že svojím spôsobom dáme za pravdu tým, ktorí si slušnosť zamieňajú so slabosťou,“ uviedol Martin Kamara. Dodal, že je skutočnou výzvou, aby sme práve tento spôsob zmýšľania z našej spoločnosti vyprevadili.

Inšpiroval sa inými stranami

Politológ Juraj Marušiak si myslí, že Hlina sa inšpiroval inými stranami a že práve takýto jazyk prináša politické body. „Uvidíme, ako sa pritvrdenie jazyka odrazí na preferenciách KDH. Zatiaľ bol Hlina úspešný, napríklad čo sa týka volieb do Európskeho parlamentu a volebných preferencií, zdá sa, že sa mu stranu podarilo stabilizovať,“ vyhlásil Marušiak.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa v nedeľu stretli predseda KDH Alojz Hlina, predseda strany ĽSNS Marian Kotleba a predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. Diskutovali aj o obvineniach politikov z minulého týždňa.

Obvinenia predsedu Smeru-SD Roberta F. a predsedu strany Za ľudí Andreja K. Hlina, ktorý je lídrom KDH ,sa obáva, že NAKA v tejto veci na seba zobrala úlohu „reklamnej agentúry“ a robí týmto spôsobom politikom predvolebnú kampaň.

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.