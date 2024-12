BioNTech aj Moderna sú presvedčené, že ich vakcíny účinkujú aj proti britskému variantu COVID-19

Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech je presvedčená, že jej vakcína proti koronavírusu, ktorú vyvinula spolu s americkou firmou Pfizer, účinkuje aj proti novému britskému variantu vírusu.

V záujme úplnej istoty sú však potrebné ďalšie štúdie.

Variant koronavírusu, ktorý zistili hlavne v Londýne a v juhovýchodnom Anglicku, vyvolal celosvetové obavy pre náznaky, že sa pravdepodobne šíri ľahšie.

BioNTech otestuje účinnosť svojej vakcíny

„V tomto okamihu nevieme, či naša vakcína dokáže poskytovať ochranu pred týmto novým variantom,“ povedal generálny riaditeľ firmy BioNTech Ugur Sahin. „Z vedeckého hľadiska je však vysoko pravdepodobné, že imunitná odpoveď tejto vakcíny sa dokáže vysporiadať aj s novými variantami vírusu,“ konštatoval.





Sahin uviedol, že proteíny v britskom variante sú na 99 percent rovnaké ako v prevažujúcich kmeňoch, a preto má firma BioNTech „vedeckú istotu“, že jej vakcína bude účinná.





„Budeme to však vedieť, ak sa experimenty zrealizujú, a budeme na získanie dát potrebovať približne dva týždne,“ poznamenal Sahin. „Pravdepodobnosť, že naša vakcína funguje … je relatívne vysoká.“

Ak by bolo potrebné vakcínu prispôsobiť novému variantu, firma by to podľa Sahina mohla urobiť za zhruba 6 týždňov. Zmeny však pravdepodobne budú musieť schváliť regulačné úrady a až potom sa bude môcť očkovacia látka použiť.

Testy zrealizuje aj firma Moderna

Účinnosť svojej vakcíny proti britskému variantu koronavírusu podľa portálu CNN testuje aj americká firma Moderna.





„Na základe doterajších údajov očakávame, že imunita vyvolaná vakcínou spoločnosti Moderna bude chrániť proti variantu najnovšie popísanému vo Veľkej Británii. V nadchádzajúcich týždňoch budeme realizovať dodatočné testy, aby sme tento predpoklad potvrdili,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu