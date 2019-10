BILLA získala prestížne ocenenie Best Buy Award za najlepší pomer ceny a kvality ovocia a zeleniny

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť BILLA sa dlhodobo snaží ponúkať všetky svoje produkty tak, aby čo najlepšie vyhovovali prianiam a potrebám zákazníkov, za výhodné ceny. Výsledky prestížnej spotrebiteľskej ankety Best Buy Award na rok 2019/2020 potvrdzujú, že Bille sa tento zámer darí napĺňať.

Spoločnosť potvrdzuje svoje postavenie maloobchodného reťazca s najvýhodnejším pomerom ceny a kvality ovocia a zeleniny a v nezávislej ankete Best Buy Award za rok 2019/2020 potvrdila svoje úspechy. BILLA získala prvé miesto v kategórií ovocie a zelenina, v ktorej podľa názoru zákazníkov ponúka najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.

BILLA je pre Slovákov prvá a najrozumnejšia voľba pri nákupoch všetkých druhov čerstvého ovocia a zeleniny. Získala najvyšší počet hlasov spomedzi maloobchodných reťazcov. "Získanie certifikátu Best Buy Award 2019/2020 si veľmi vážime.

Spätná väzba od zákazníkov je pre nás nesmierne dôležitá, a samozrejme, poteší, keď je taká pozitívna, že z nás robí lídra v oblasti čerstvosti a šírky ponuky ovocia a zeleniny. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať toto umiestnenie a urobíme všetko preto, aby sme ho udržali," hovorí Dariusz Bator, generálny riaditeľ siete supermarketov BILLA. V rokoch 2017/2018 sa BILLA pýšila prvenstvom za najlepší pomer ceny a kvality v kategórii čerstvého mäsa a v kategórii čerstvo pripravených jedál.

Pred tromi rokmi začala BILLA orientovať svoje snahy do neustáleho zlepšovania oddelenia čerstvých úsekov, kam patrí aj oddelenie ovocia a zeleniny. "Úspech v nezávislom hodnotení zákazníkov dokazuje, že si tieto zmeny zákazníci vysoko cenia. Vo svojich ďalších krokoch nepoľavíme a budeme aj naďalej prinášať služby, ktoré zákazníkov utvrdia v tom, že v potravinách sa vyznáme," dodáva D. Bator. Vo väčšine predajní BILLA je práve oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny prvým, ktoré zákazníkov privíta pri vchode. Tvorí ho pestrá ponuka sezónneho ovocia a zeleniny so zameraním na overených domácich pestovateľov a producentov. Dopĺňa ich sortiment obľúbených produktov zo zahraničia s miernejšou poveternostnou klímou, ktoré boli vypestované na farmách s kontrolovanou produkciou. Ponuka je veľmi široká, pre jednoduchšiu orientáciu slúžia aj privátne značky spoločnosti BILLA.

Slovenská farma je ovocia a zelenina priamo od domácich pestovateľov

Čerstvosť je jeden z hlavných atribútov, na ktoré BILLA dlhodobo kladie dôraz. Pokiaľ sa zákazníci zameriavajú na produkty so slovenským pôvodom, privátna značka Slovenská farma ponúka čerstvé ovocie, zeleninu a mäso. "Naša privátna značka je 100-percentnou garanciou lokálneho pôvodu od sortimentu od overených slovenských dodávateľov. Sezónne ovocie a zeleninu predávame už do 24 hodín od zberu a čerstvosť na pultoch kontrolujeme každé dve hodiny," približuje D. Bator.





BILLA Bon Via ponúka na slnku dozreté ovocie a zeleninu

Produkty označené logom BILLA Bon Via zase pochádzajú od overených pestovateľov zo slnečných regiónov Španielska, Grécka, Talianska a Turecka. Dozrievajú na slnku oveľa skôr ako na Slovensku, preto si ich zákazníci môžu vychutnať už na začiatku jari. Putujú do Billy priamo, bez sprostredkovateľov a zastávok, takže na pulty dorazia čerstvé a správne zrelé. Sortiment spoločnosť dopĺňa podľa aktuálnej sezóny a teraz pozostáva nielen z pomarančov a mandarínok, ale aj prvých rajčín, papriky, viacerých druhov čerstvého šalátu, brokolice, cibuľky, ale aj z feniklu či stopkatého zeleru.





Prieskum zameraný na hodnotenie zákazníckej spokojnosti prebehol na Slovensku vo februári tohto roku prostredníctvom internetového dotazníka a zapojilo sa do neho 1 200 respondentov. Best Buy Award, realizovaný švajčiarskou spoločnosťou ICERTIAS (International Certification Association GmbH), monitoruje zákaznícke preferencie v rôznych kategóriách vo vyše dvadsiatich krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky. Certifikát Best Buy Award patrí už roky k najvyššiemu uznaniu a oceneniu práce obchodníkov, ktorí sa usilujú dlhodobo prinášať zákazníkom priaznivý pomer ceny a kvality.

