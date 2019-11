BILLA investuje do energetickej efektívnosti. Solárny systém ekologicky vykuruje celú centrálu aj s priľahlou predajňou

1.8.2019 (Webnoviny.sk) -

Solárny systém umožní zásobovať teplou vodou celú centrálu aj predajňu BILLA Bajkalská

Oproti doterajšiemu systému sa podarí ročne usporiť 8 284 kg emisií CO2

Nové a zrekonštruované predajne BILLA využívajú technológie, ktoré znižujú produkciu emisií až o 30 %

Centrálu spoločnosti BILLA na Bajkalskej ulici aj s priľahlou predajňou pre viac ako 300 zamestnancov zásobuje teplou vodou nový ekologický solárny systém. Špeciálna konštrukcia na streche obsahuje 15 kusov fototermických panelov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na teplo. To následne zohrieva vodu v akumulačných nádržiach. Systém obsahuje dve nádrže s objemom 1 000 litrov a jednu s objemom 700 litrov. Teplá voda slúži pre celú budovu a vykurovanie je zabezpečené využívaním odpadového tepla z chladiaceho systému. Celú budovu bolo preto možné odpojiť od doterajšieho dodávateľa tepla a prispieť tak k zníženiu uhlíkovej stopy. Solárny systém dokáže pracovať aj v obdobiach s nižším slnečným svitom, prípadne je možné systém dohriať prostredníctvom malej elektrickej špirály.

"Udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia okolo nás patrí k dlhodobým cieľom našej spoločnosti. Dôkazom toho, že to myslíme vážne je aj to, že sme sa do roku 2022 v rámci ISO 50001 podujali znížiť spotrebu elektrickej energie na m2 predajnej plochy o 20 % a znížiť emisie CO2 o 30 %. Zavedenie solárneho systému, ktorý nám umožní využívať slnečnú energiu na vykurovanie celej budovy centrály a našej vlajkovej predajne, je ďalším krokom a určite nie posledným," povedal Dariusz Bator, generálny riaditeľ spoločnosti BILLA. V rámci snahy dosiahnutia stanovených cieľov spoločnosť rekonštruuje kotolne a odpadové teplo z chladenia využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Solárny systém vykurovania je však len jedným zo série projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti. BILLA vo všetkých novootvorených a zrekonštruovaných predajniach využíva ekologický systém chladenia a uzatvárateľné chladiace vitríny s dverami, ktoré okrem 30 % zníženia produkcie emisií udržujú kvalitu ponúkaných potravín na najvyššej úrovni. Využívajú výlučne ekologické chladivá šetrné k životnému prostrediu. Dvere na vitríny a ekologické chladivo spoločnosť zabezpečila aj na ďalších 20 predajniach, ktorých rekonštrukcia ešte len čaká. Do ovzdušia sa tak, vďaka ekologickej premene supermarketov BILLA, dostane menej oxidu uhličitého.

V januári 2016 spoločnosť začala s procesom zavádzania systému riadenia energie (Energy Management System) podľa normy 50001 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO. Táto norma je medzinárodne najviac uznávaným nástrojom riadenia pre zvyšovanie energetickej účinnosti v organizáciách akéhokoľvek typu a cieľom je zaviesť systém a poriadok do každodenných činností. Zavedenie tejto normy signalizuje, že spoločnosť berie vážne zodpovednosť voči terajšej aj budúcim generáciám. V roku 2017 bol proces zavedenia úspešne ukončený a spoločnosť BILLA získala certifikát ako jedna z prvých retailových spoločností na Slovensku. Udržiavanie tejto normy je každoročne auditované internými a externými audítormi.

Ekologický a udržateľný prístup sa snaží spoločnosť BILLA rozvíjať vo viacerých oblastiach. "Máme veľmi smelé ale reálne plány aj v oblasti elektromobility. Sme veľmi radi, že našimi ďalšími aktivitami v oblasti eliminácie plastov a nakladania s odpadmi inšpirujeme aj našich zákazníkov a spoločne tak prispievame k starostlivosti o životné prostredie," uzatvára D. Bator.

