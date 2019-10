Bilancovanie hovorí jasnou rečou: výhodnejšie nakúpite v Lidli

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Preskúmanie bežných predajných cien desiatok porovnateľných produktov v Lidli a Bille prinieslo jednoznačné výsledky: nákup v diskontnom reťazci je výrazne lacnejší!

O výhodnej cene a vysokej kvalite svojich privátnych značiek hovoria mnohí predajcovia potravín, je to však naozaj pravda? Odpoveď sa neskrýva v reklamných kampaniach, ale na pultoch predajní. Lidl, jediný skutočný diskontný predajca potravín na Slovensku, sa rozhodol preveriť, či sú tvrdenia z nedávnej reklamnej kampane spoločnosti Billa pravdivé. Výsledok je nespochybniteľný: zákazníci nakúpia výhodnejšie v Lidli!

"Na slovenský trh sme vstúpili ako posledný z veľkých hráčov V roku 2004 nikto nevedel čo to znamená keď sa povie diskont a na privátne značky sa ľudia a predovšetkým iní predajcovia potravín pozerali s nedôverou. Postupne sme Slovákov naučili rozumieť diskontu a privátnym značkám. Tento úspešný model dnes kopíruje väčšina našich konkurentov. Dnes si aj super a hypermarkety stavajú komunikáciu na privátnych značkách a označujú produkty diskontnými cenovkami," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu.

Billa vo svojej komunikácii zo začiatku roka tvrdí, že produkty jej privátnych značiek sú rovnako lacné či dokonca ešte lacnejšie ako diskontné výrobky, pričom jeden z nich je vždy v žlto-modrej vizualite. Spolu s odvolaním sa na diskont ide jednoznačne o narážku na Lidl. Diskont sa rozhodol zareagovať a neskrývať sa pritom za náznaky a odštartoval „bilancovanie„. „Pokiaľ dôverujete tomu, čo tvrdíte a nemáte čo skrývať, je prirodzené, že priznáte s kým sa porovnávate. Kým Billa to iba naznačila, my sme to spravili priamo, rovnako ako Billa v roku 2016 keď spustila kampaň zameranú na porovnanie predajných cien svojich a konkurenčných výrobkov,“ vysvetlil M. Nagy.

Lidl sa v "bilancovaní" pozrel na bežné predajné ceny desiatok identických alebo kvalitatívne porovnateľných výrobkov z vlastného sortimentu a z ponuky spoločnosti Billa. Prieskum realizovaný agentúrou Go4insight z polovice marca odhalil mnoho rozdielov v cene za rovnaké výrobky. Výsledok je jednoznačný: ak zákazníci hľadajú výhodne ceny, nájdu ich v Lidli. "Do porovnania sme zaradili desiatky produktov, mnohé z nich dennej spotreby ako chlieb, mlieko, maslo, cukor či párky a salámy. Chceli sme ľuďom poskytnúť pravdivé informácie a je iba na nich, či sa rozhodnú veriť marketingu, alebo faktom," uzavrel Martin Nagy.

Cieľom Lidla nebolo zaútočiť na spoločnosť Billa, išlo o odpoveď na dlhodobú komunikáciu tohto reťazca, ktorá sa začala ešte v roku 2016. "Bilancovanie" by nevzniklo bez série spotov zo začiatku roka 2019. Lidl svoju komunikáciu postavil na objektívnom porovnaní cien.

