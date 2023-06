Bezplatný zber elektroodpadu v Žiline

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nakopili sa vám v domácnosti staré elektrospotrebiče? Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku vám bezplatne odvezú priamo z adresy bydliska. Stačí si službu objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

januára sa v Žiline uskutoční prvý tohtoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky. Práve tieto spotrebiče majú ľudia zvyčajne problém naložiť do auta a zaviezť na zberný dvor, pretože sú ťažké a do bežného osobného auta sa často ani nezmestia. Žilinčania sa tak môžu pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?

Žilinčania si môžu zber objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk.

V sekcii stránky "Objednať" si zvolia vyhovujúci termín zberu v Žiline a v online objednávke poskytnú svoje kontaktné údaje a druh a množstvo spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť.

Najbližšie sa zber veľkých spotrebičov v Žiline uskutoční v týchto termínoch:

Termín zberu Uzávierka objednávok zberu 18. 01. 2020 (sobota) od 8:00 do 12:00 Najneskôr 2 dni pred zberom: 16. 01. 2020 (štvrtok) 08. 02. 2020 (sobota) od 8:00 do 12:00 Najneskôr 2 dni pred zberom: 06. 02. 2020 (štvrtok)

Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvozu na ekologickú recykláciu zabezpečuje ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov ako zmluvný partner Mesta Žilina. "V Žiline poskytujeme službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju začneme poskytovať aj častejšie," povedala Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU.

Nahláste sa čo najskôr

Ak máte záujem o zber elektroodpadu, nahláste sa čo najskôr. Termíny zberov sa dopĺňajú priebežne. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava.

V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. "Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí spotrebiče nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok spotrebiča porozhadzujú po okolí a vytvoria čierne skládky," vysvetľuje Jana Nahálková z ENVIDOMU.

Postačí, aby ktorýkoľvek obyvateľ z bytovky spotrebiče odovzdal pracovníkom ENVIDOMU pri ich príchode. ENVIDOM sa následne postará o ich prepravu na ekologickú recykláciu.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad aj v prípade, že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča je využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov pri kúpe nového. Viac informácií o tom, ako a prečo recyklovať elektroodpad, nájdete aj na www.envidom.sk

