Bezkontaktné platby Garmin Pay už môžu využívať aj klienti mBank

"Dnes spúšťame bezkontaktné platby prostredníctvom systémov Garmin Pay pre všetkých našich klientov. Chceme, aby naši zákazníci mohli bezkontaktné platby používať na akomkoľvek zariadení a podpora moderných služieb ako Garmin Pay presne tento zámer napĺňa. Či už si klienti mBank prajú platiť mobilným telefónom, smart hodinkami alebo iným zariadením, my im tieto spôsoby platieb chceme umožniť," hovorí Zdeněk Rys, riaditeľ strategických projektov mBank.

Zoznam bánk podporujúci Garmin Pay na slovensku sa tak rozšíril na: 365.bank, Poštová Banka, Slovenská Sporiteľňa, mBank a boon by Wirecard.

Platiť hodinkami je jednoduché. Stačí ak vlastníte hodinky Garmin, ktoré podporujú túto funkciu. Aktuálny zoznam nájdete . Potom stačí vytvorit peňaženku v zariadení, alebo pridať kartu do existujúcej peňaženky. Celý proces zaberie iba minútku. Potom už môžete bezpečne a pohodlne platiť za všetko, čo k životu potrebujete. A potrebujete na to ani váš smartfón. Nemusíte sa báť, že by niekto zaplatil hodinkami bez vás. Hodinky totižto platby uzamknú hneď ako ich zložíte zo zápästia. V hodinkách nie su uložené žiadne údaje o karte a platbách. Podrobnosti o používaní platieb nájdete v tomto článku nášho blogu alebo na webe pay.garmin.sk

