Bez pitnej vody ostali obyvatelia Tatranskej Kotliny i Ždiarania, môžu za to povodne

Most v Podspádoch je v havarijnom stave a bude sa rekonštruovať, rozhodlo sa o tom na štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. „S prácami na moste by sa malo začať zhruba o tri týždne. Stavbu by mala realizovať Slovenská správa ciest. Ohrozený je aj dom v blízkosti mosta, ktorý bol podmytý aj v roku 2010,“ uviedla pre agentúru SITA starostka Tatranskej Javoriny Alena Pitoňáková.