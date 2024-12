Betlehemské svetlo je už aj v Prešove, rozžiarilo sa po bohoslužbe v Konkatedrále sv. Mikuláša

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí skauti už po 31-krát priniesli do Prešova Betlehemské svetlo. Prešovčania si ho budú môcť odnášať do svojich domovov počas dvoch dní, a to v stredu 23. a štvrtok 24. decembra.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, počas predvianočného víkendu prebieha symbolické odovzdanie Betlehemského svetla verejnosti na svätých omšiach vo viacerých mestách na Slovensku.

Betlehemské svetlo

V Prešove sa tak udialo po bohoslužbe v Konkatedrále sv. Mikuláša v piatok 18. decembra. Betlehemské svetlo v megalampáši na námestí zapálila za asistencie skautov primátorka Prešova Andrea Turčanová.

„Aj tento rok nám Betlehemské svetlo pripomína blížiace sa Vianoce, ktoré sú časom pokoja a radostných stretnutí v kruhu najbližších. Ďakujem našim skautom, ktorí aj v týchto náročných časoch priniesli plamienok z Betlehema do centra nášho mesta, aby sa mohol rozžiariť v príbytkoch Prešovčanov,“ uviedla pri tejto príležitosti primátorka.

V kostoloch a u skautov

Odovzdanie sa uskutočnilo za dodržania všetkých platných opatrení. „Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu žiadame o ich dodržiavanie aj všetkých ľudí, ktorí si po svetlo prídu. Je dôležité mať správne nasadené ochranné rúško a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Rovnako ľudí prosíme, aby prišli iba vtedy, ak sú zdraví a nemajú žiadne nezvyčajné príznaky,“ upozornil Tomek.





Betlehemské svetlo sa tento rok bude šíriť najmä alternatívnymi spôsobmi. Skautskí koordinátori pracujú na hľadaní riešení, ako a kam v rámci jednotlivých organizačných jednotiek Betlehemské svetlo dopraviť.





Odpáliť si ho bude možné v kostoloch, skautských domoch aj na verejných priestranstvách. Jednotlivé miesta sú uvedené na stránke tu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu