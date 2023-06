Benefičný basketbalový zápas v Spišskej novej vsi má pomôcť domovu dôchodcov po požiari

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Basketbalový zápas medzi Spišskými Rytiermi a Iskrou Svit, ktorý sa odohrá v nedeľu v športovej hale v Spišskej Novej Vsi, má byť pomocou pre tamojší domov dôchodcov. Každý fanúšik môže symbolickým vstupným podporiť dobrú vec a pomôcť ľuďom, ktorých požiar na istý čas vyhnal z ich domova.

Financie na opravu sú potrebné

Doteraz sa tam po marcových udalostiach vrátilo približne 150 klientov zo 190. Po zničení strechy a horného poschodia už totiž zariadenie nedisponuje pôvodnou kapacitou.

Financie na opravu strechy sa zháňajú ťažko, každý fanúšik tak môže v nedeľu vstupným na zápas prispieť na jej opravu.

Okrem toho organizátor podujatia, občianske združenie Váš Lekár, odovzdá šek na zakúpenie dôležitého zdravotníckeho prístroja, kyslíkových koncentrátorov, ako aj zdravotníckych matracov pre seniorov.

Dražba hráčskych dresov

„V živote sú dôležitejšie veci, ako je šport. Najvyššou hodnotou je zdravie a pre mňa osobne má veľký význam aj solidarita s ľuďmi v núdzi,“ uviedol čestný predseda spišskonovoveského basketbalu Rastislav Javorský. Podľa jeho slov zápasom Spišskí Rytieri ukážu svoje športové srdce.

„Je to potvrdenie našej filozofie, že sú praví bojovníci so srdcami na správnom mieste nielen na palubovke, ale aj mimo nej. Verím, že do haly príde čo najviac ľudí a podporia túto myšlienku,“ dodal.

Ako ďalej informovala PR manažérka občianskeho združenia Nina Haceková, fanúšikovia okrem toho, že premiérovo uvidia v akcii nové posily obidvoch tímov, sa môžu tešiť aj na dražbu hráčskych dresov či podpísaných basketbalových lôpt.

Požiar v Domove dôchodcov

Oheň zachvátil strechu Domova dôchodcov na sídlisku Tarča 29. marca krátko po obede. Nachádzalo sa v ňom 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, pričom všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil.

Objekt bol po požiari zdevastovaný na približne 30 až 40 percent. Spišskonovoveská samospráva hovorila od začiatku o vysokej škode, financie potrebné na obnovu budovy odhadla na viac ako dva milióny eur.

Prostriedky na odstránenie škôd získala samospráva aj formou štátnej dotácie či od Košického kraja, ďalšie išli z verejnej zbierky a vlastného rozpočtu. Investovať ešte bude musieť do spomínanej opravy strechy a poschodia.

