Benátky predstavili poplatok pre jednodňových turistov. Kto sa jeho plateniu vyhne?

Úrady v Benátkach vo štvrtok predstavili pilotný program vstupného pre jednodňových turistov do mesta, ktorým sa od budúceho roka pokúsia počas najvyťaženejších dní znížiť davy. Chcú tak podporiť dlhšie návštevy a zlepšiť kvalitu života pre obyvateľov. Vstupné bude 5 eur na osobu.

Dennému poplatku bude podliehať celkovo 29 dní od apríla do polovice júla vrátane väčšiny víkendov, a to počas špičky od 8:30 do 16:00.

To znamená, že návštevníci, ktorí prídu do Benátok na večeru alebo večerný koncert, platiť nebudú. Výnimku majú aj turisti, ktorí majú rezervované ubytovanie, obyvatelia Benátok, návštevníci, ktorí sa tam narodili, študenti a robotníci.

Regulácia toku turistov

Od 16. januára Benátky rozbehnú webstránku www.cda.ve.it, na ktorej si návštevníci budú môcť rezervovať ich deň v Benátkach. Po zaplatení spomenutého poplatku výletníci dostanú QR kód, ktorý budú kontrolovať na siedmich kontrolných stanovištiach v meste, pričom jedno z nich bude na hlavnej vlakovej stanici.





Návštevníci s hotelovými rezerváciami zadajú informácie o svojom hoteli a tiež získajú QR kód, ktorý sa zobrazí, bez toho, aby museli platiť, pretože ich hotelový účet už bude zahŕňať poplatok za ubytovanie v Benátkach.





Poplatok nie je nová turistická daň ani pokus o ďalší príjem, povedal starosta Benátok Luigi Brugnaro s tým, že je to skôr vôbec prvý experiment pri regulácii toku turistov na jednom z najnavštevovanejších miest sveta prostredníctvom motivácie návštevníkov, aby sa vyhli obdobiam s vysokou premávkou a prišli v iné dni.

Ekosystém ohrozený turizmom

„Naším pokusom je urobiť mesto, v ktorom sa bude lepšie žiť,“ povedal.





Program s turistickým „príspevkom“ predstavili po tom, čo sa Bentáky tesne vyhli zaradeniu na zoznam svetového dedičstva UNESCO v ohrození. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zvažovala zaradenie mesta na zoznam pre ohrozenie tamojšieho krehkého ekosystému v dôsledku nadmerného turizmu.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

