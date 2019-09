Belgický premiér odstúpil zo svojho postu, vládu položili nezhody okolo migračného paktu

BRUSEL 18. decembra (WebNoviny.sk) - Zo svojho postu v utorok večer odstúpil belgický premiér Charles Michel. Svoje rozhodnutie oznámil poslancom na rokovaní parlamentu a po krátkom vystúpení, za potlesku v sále, si zobral svoj kufrík, potriasol si rukou s niekoľkými ministrami, a odišiel z rokovacej sály.

Michelovu vládu v decembri opustila dovtedy najsilnejšia koaličná strana, Nová flámska aliancia (N-VA), ktorá sa tak rozhodla na protest proti Míchelovmu plánu podporiť globálny pakt OSN o migrácii.

Michel vzápätí ohlásil vznik menšinovej vlády, ktorú N-VA okamžite premenovala na "Marrákešsku koalíciu", podľa marockého mesta, kde bol globálny pakt o migrácii podpísaný.

Namiesto očakávaného predstavenia vynovenej vlády však Michel nakoniec odstúpil. V posledných dňoch pred rezignáciou čelil aj silnejúcemu tlaku, aby vypísal predčasné voľby. To odchádzajúci premiér odmietol s tým, že by to uvrhlo krajinu do chaosu.

