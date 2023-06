Belgicko sprísňuje opatrenia, nariadilo povinnosť pracovať z domu či nosenie rúšok pre mladšie deti

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Belgicko rozhodlo o rozsiahlejšom nosení rúšok a povinnosti pracovať z domu v snahe obmedziť novú vlnu infekcií koronavírusom.

24.6.2023 (SITA.sk) - Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin prišiel so svojimi vojakmi do ruského mesta Rostov nad Donom, kde je sídlo ruskej armády, ktoré riadi boje na Ukrajine. Ruské média informujú, že členovia Wagnerovej skupiny vstúpili aj do okrajových častí Volgogradu a Krasnodaru a agentúra Reuters informovala, že wagnerovci obsadili všetky vojenské objekty vo Voroneži.

Prigožin sa v Rostove stretol s predstaviteľmi ruského ministerstva obrany, a to s námestníkom ministra obrany Ruskej federácie generálplukovníkom Junus-Bekom Jevkurovom a so zástupcom náčelníka ruského generálneho štábu generálporučíkom Aleksejevom.

Prigožin žiada, aby mu vydali ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Šéf wagnerovcov pohrozil, že inak pôjde Moskvu a zároveň povedal, že zostrelil tri vrtuľníky ruského ministerstva obrany a vedenie ruskej armády označil za postarších klaunov. Informuje o tom kanál nevzorovtv.

Wagner forces have surrounded the headquarters of the Russian Southern Military district in Rostov. It is really happening…#Coup #Russia #Rostov pic.twitter.com/ZuylmBYsHJ — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

V piatok Prigožin povedal, že ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala vlani vo februári, bola odôvodnená lžami a „zlo" v ruskom vojenskom vedení sa musí zastaviť. Potom povedal, že ruské ministerstvo obrany prikázalo raketový útok proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine, ktorý zabil mnoho bojovníkov. Informuje o tom web news.sky.com.

Ruské úrady už Prigožina pre jeho hrozby, že zosadí ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, vyšetrujú. Oznámili to v piatok po Prigožinovom vyhlásení, v ktorom obvinil ruského ministra obrany z prikázania raketového útoku proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine, kde wagnerovci bojujú v mene Moskvy proti ukrajinskej armáde.

Yevgeny Prigozhin in Rostov: “We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Prigožin vyhlásil, že jeho vojaci teraz pôjdu potrestať Šojgua a vyzval ruskú armádu, aby nekládla odpor. Prigožin uviedol, že „nejde o ozbrojenú vzburu ale o pochod spravodlivosti". Ruské ministerstvo obrany odmietlo Prigožinove tvrdenia a ruský Národný protiteroristický výbor oznámil, že začal trestné vyšetrovanie na základe obvinenia z vyzývania na vojenský prevrat.





12:04 Ozbrojený útok žoldnierskej Wagnerovej skupinyJevgenija Prigožinana ruské vojenské velenie v Rostove nad Donom podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pravdepodobne bude mať významný vplyv na vojnu, ktorú Ruská federácia vedie na Ukrajine.





ISW upozorňuje na to, že Rostov nad Donom je sídlom ruského generálneho štábu, 58. kombinovanej armády a veliteľským centrom spoločnej skupiny ruských vojsk na Ukrajine. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Podľa ISW je Rostov nad Donom „kritickou veliteľskou a riadiacou membránou ruskej armády a akékoľvek ohrozenie prítomnosti ministerstva obrany pravdepodobne bude mať následky na niektoré kritické aspekty vojnovej snahy“.

11:20 Z ruskej Voronežskej oblasti sú hlásené ťažké boje medzi žoldnierskou Wagnerovou skupinou a silami ruskej armády a národnej gardy. Ruské letectvo okrem toho pokračuje v útokoch na pozície wagnerovcov riadenými bombami a raketami. Uviedla to na mikroblogovacej sieti Twitter organizácia OSINTdefender, ktorá monitoruje spravodajské informácie z otvorených zdrojov so sústredením na Európu a konflikty vo svete.





Heavy Fighting is reported to now be ongoing in the Voronezh Region between the Wagner PMC Group and Forces within the Russian Military and National Guard; the Russian Air Force is also continuing to Target these Wagner Positions with Guided-Bombs and Rockets. pic.twitter.com/hPYh8Lj7Ri — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

11:16 Čečenský vodca Ramzan Kadyrov označil Jevgenija Prigožina za zradcu.





Podľa britskej vojenskej spravodajskej služby je veľmi málo dôkazov o bojoch medzi wagnerovcami a ruskými bezpečnostnými silami a niektoré pravdepodobne zostávajú pasívne a mlčky súhlasia s Wagnerovou skupinou. Lojalita ruských bezpečnostných síl a ruskej národnej gardy „bude kľúčová pre to, ako sa táto kríza vyvinie,“ konštatoval britský rezort obrany.





10:33 Jevgenij Prigožin na platforme Telegram vyhlásil, že všetci členovia jeho skupiny sú pripravení zomrieť v jeho akcii proti ruskému vojsku. „Všetci sme pripravení zomrieť. Všetkých 25-tisíc a potom ďalších 25-tisíc,“ povedal a dodal, že túto akciu robí „pre ruský ľud“.





10:28 Vladimir Putin telefonoval s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, aby ho informoval o situácii v Rusku.





10:22 Populárny účet Wagnerovej skupiny píše, že Vladimir Putin urobil nesprávne rozhodnutie a v Rusku bude čoskoro nový prezident.

10:18 Všetky kľúčové zariadenia v meste Voronež na juhozápade Ruska rovnako ako v Rostove nad Donom prevzali pod kontrolu príslušníci ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Na mikroblogovacej sieti Twitter to napísal poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko s tým, že to pre ruskú službu BBC povedal zdroj blízky vedeniu ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Podľa zdroja FSB zatiaľ nemá konkrétny plán potlačenia vzbury wagnerovcov.





10:03 Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin uviedol, že jeho skupina zostrelila tri vrtuľníky ruského ministerstva obrany a vedenie ruskej armády označil za postarších klaunov. Informuje o tom kanál nevzorovtv.

9:55 Jevgenij Prigožin pohrozil, že ak mu nevydajú ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, pôjde Moskvu. Informuje o tom kanál nevzorovtv.





9:52 Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v Rostove nad Donom stretol s predstaviteľmi ruského ministerstva obrany, a to s námestníkom ministra obrany Ruskej federácie generálplukovníkom Junus-Bekom Jevkurovom a so zástupcom náčelníka ruského generálneho štábu generálporučíkom Aleksejevom. Prigožin žiada, aby mu vydali ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Informuje o tom kanál nevzorovtv.





9:17 K situácii sa už vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin a okrem iného povedal, že ozbrojená vzbura je zradou voči Rusku a jeho ľudu.





9:00 Moskovský starosta Sergej Sobjanin na komunikačnej platforme Telegram oznámil, že v meste sa prijímajú „protiteroristické opatrenia“. „V súvislosti s prichádzajúcimi informáciami sa v Moskve prijímajú protiteroristické opatrenia s cieľom posilniť bezpečnosť,“ napísal Sobjanin. Podľa starostu k ním patria dodatočné kontroly na cestách a obmedzenie verejných zhromaždení v meste. Informuje o tom web Kyiv Independent.





8:13 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vyzvala vojakov žoldnierskej Wagnerovej skupiny, aby zatkli svojho šéfa Jevgenija Prigožina a odmietli uposlúchnuť jeho „zločinecké a zradné príkazy“. Prigožin v piatok vyhlásil, že zosadí ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, pretože podľa neho prikázal raketový útok proti poľným táborom Wagnerovej skupiny na Ukrajine. FSB označila Prigožinove tvrdenia za „bodnutie do chrbta ruským vojakom“ a uviedla, že ide o podnecovanie na ozbrojený konflikt v Rusku.