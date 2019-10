Béla Bugár očakáva v koalícii tvrdšie a komplikovanejšie vzťahy

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár očakáva tento rok v koalícii tvrdšie a komplikovanejšie vzťahy.

V minulých vládach mali viac problémov

Ako povedal pre agentúru SITA, bude to vyplývať z toho, že sa blížia voľby. „Pred voľbami sa každá strana snaží o vlastné návrhy,“ konštatoval.

Podľa Bugára sú však vzťahy v koalícii ako vo všetkých koaličných vládach. „Vzťahy sú normálne, ak za normálne považujeme, že vždy niečo vypláva, čo musíme riešiť. Spomeňte si, koľko vecí sme museli riešiť za jeden a pol roka vlády Ivety Radičovej a to napríklad aj s Richardom Sulíkom. To nebola len voľba generálneho prokurátora, keď Sulík rokoval s Marianom Kočnerom o tom, kto má byť generálny prokurátor. To boli rôzne veci, keď sme sa večer dohodli a ráno poslanci za SaS hlasovali v parlamente inak. Alebo sme na koaličných radách tvrdo rokovali o tom, ako vyriešiť problém dvojakého štátneho občianstva. Nakoniec to zablokovali štyria matovičovci. Bolo by to krásne vyriešené. A teraz nemáme problém, že strácame tých, ktorí odišli pracovať do EÚ,“ pripomenul Bugár, podľa ktorého v minulých vládach mali oveľa viac problémov, len o niektorých nahlas nehovorili.

Vláda postupuje podľa programového vyhlásenia

Podľa Bugára teraz veľakrát, minimálne poslanci za SNS, kričia hlasnejšie ako treba, lebo sa im niečo nepáči.





„Či je to názor nášho štátneho tajomníka na ministerstve školstva alebo na ministerstve obrany. Či to je ombudsmanka, alebo predsedníčka Zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová. Mohol by som pokračovať aj ďalej. To sú zbytočné veci, ktoré akoby naznačovali, že vo vládnej koalícii to nefunguje. My sme však za dva a pol roka tejto vlády splnili z nášho programu viac, ako za predchádzajúce tri vlády spolu. A to sa netýka len menšinových otázok, ale aj ekonomických,“ zdôraznil Bugár.





Zároveň pripomenul opatrenia na podporu živnostníkov, dôchodcov a aj mladých rodín. „Vláda postupuje podľa programového vyhlásenia vlády. Vnímame však niektoré vyhlásenia koaličných partnerov, ktoré musíme sem tam skorigovať,“ dodal.

