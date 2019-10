Behal mi mráz po chrbte, priznal debutant v NHL Dominik Kubalík po zápase v Prahe

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Česká metropola v piatok večer hostila už piaty súťažný zápas zámorskej hokejovej NHL. Po dvoch dueloch medzi New Yorkom Rangers a Tampou Bay Lightning v októbri 2008 a dvoma súbojmi medzi Bostonom Bruins a Phoenixom Coyotes o dva roky neskôr sa tentokrát v Prahe predstavili Chicago Blackhawks a Philadelphia Flyers.

V minulosti tieto súboje v Prahe mali aj slovenskú hráčsku stopu, tentokrát to bolo bez hokejistu spod Tatier. Na ľade sa však predstavilo viacero českých hráčov a pre jedného mal pražský zápas špeciálnu príchuť - Dominik Kubalík sa stal prvým Európanom, ktorý v NHL debutoval v krajine, v ktorej sa narodil a vyrástol.

Prehra ho mrzí

"Veľmi som si to užil, budem na to veľmi dlho spomínať," priznal útočník Chicaga pre portál hokej.cz. Doplnil však, že ho mrzí piatková prehra s Philadelphiou 3:4. "Radšej by som bol, keby to dopadlo opačne," doplnil 24-ročný rodák z Plzne.

"Po prehre mám trochu zmiešané pocity. Veľmi som sa na ten zápas tešil, atmosféra bola fajn," pokračoval Dominik Kubalík. "Pred zápasom mi tréner Jeremy Colliton povedal, aby som si to užil, pretože niečo také sa už opakovať nebude. Aby som nebol zbytočne pobláznený," dodal.

Behal mu mráz po chrbte

Najviac si užil úvodné predstavovanie otváracích formácií, pretože ho tréneri Blackhawks zaradili do prvej lajny. "Pocit to bol skvelý, až mi z toho behal mráz po chrbte," povedal.

Očakáva však, že ho ešte jedna premiéra čaká - keď Chicago Blackhawks nastúpi v domácej aréne. "Teším sa na to rovnako ako na pražský zápas. Bude to úplne niečo iné, veď nastúpime v domácej hale," prezradil.





