Bayern chce urobiť krok k osemfinále Ligy majstrov, Real Madrid potrebuje vyhrať v Turecku

Tretie hracie kolo futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 ponúkne v utorok osem stretnutí. V akcii bude aj rekordér v počte trofejí (13) v kontinentálnom pohári číslo jeden, španielsky Real Madrid, ktorý v A-skupine zažíva nečakané bodové suchoty. "Biely balet" vstúpil do skupinovej časti prehrou na ihrisku parížskeho St. Germain (0:3) a v následnom domácom dueli iba remizoval s FC Bruggy (2:2), keď do prestávky mal už dvojgólové manko.

Bale a Modrič sú zranení

Mužstvo trénera Zinedina Zidana tak potrebuje na pôde Galatasaraya Istanbul bodovať naplno. Keď hral naposledy "biely balet" na štadióne tohto protivníka, zvíťazil vysoko 6:1. Bolo to v sezóne 2013/2014, v ktorej Real ukončil dvanásťročné čakanie na zisk "ušatej trofeje".

Rovnako ako v sobotňajšom stretnutí Primera División na ihrisku RCD Mallorca (0:1), aj pri Bospore bude musieť Zidane poriadne alternovať, čo sa týka zloženia základnej zostavy. Do Turecka necestovali Gareth Bale ani Luka Modrič, obaja utrpeli zranenia v nedávnom kvalifikačnom zápase o postup na ME 2020 medzi Walesom a Chorvátskom (1:1).

"Keď chceme v tejto sezóne niečo dosiahnuť, musíme podávať vyrovnanejšie výkony a v našej hre musí byť viac života. To, že máme veľa zranených hráčov, nie je žiadne ospravedlnenie. Nijako to neovplyvníme. Máme v tíme ďalších hráčov a každý z nich musí preukázať, že si zaslúži byť súčasťou tohto klubu," povedal 47-ročný Zidane podľa oficiálneho klubového webu.

Juventusu sa proti Rusom darí

Taliansky šampión Juventus Turín nastúpi v domácom prostredí proti Lokomotivu Moskva. V dueloch s ruskými súpermi sa mu v pohárovej Európe darí - v šiestich stretnutiach ani raz neprehral a zaznamenal až päť víťazstiev.

Favoritom bude aj tentoraz. Zvlášť, keď "železničiari" v minulosti v šiestich zápasoch na Apeninskom polostrove trikrát remizovali a v troch prípadoch odchádzali s prehrou.

"Bude to náročný zápas proti mužstvu v dobrej fyzickej kondícii. V Lige majstrov by ste nikdy nemali nikoho podceňovať. Lokomotiv ukázal silu proti Atléticu Madrid aj proti Bayeru Leverkusen. Bude to duel, v ktorom budeme musieť hrať ofenzívne od prvej minúty," zamyslel sa na klubovom webe bosniansky stredopoliar Miralem Pjanič, ktorý v sobotňajšom dueli Serie A proti Bologni rozhodol o triumfe "starej dámy" (2:1).

Perišič verí v zisk troch bodov

Ďalší z ašpirantov na celkové prvenstvo, nemecký Bayern Mníchov, bude chcieť nadviazať na predchádzajúce dve víťazstvá proti Tottenhamu Hotspur (7:2) a Crvenej zvezde Belehrad (3:0) aj na trávniku gréckeho Olympiakosu.

Na Štadióne Georgiosa Karaiskakisa v Pireu mu však bude chýbať dôležitý hráč zo stredu obrany Niklas Süle. Dvadsaťštyriročný stopér utrpel v sobotňajšom bundesligovom stretnutí v Augsburgu vážne zranenie kolena a čaká ho niekoľkomesačná prestávka.

Krídelník Bayernu Ivan Perišič dúfa, že hostia si z Grécka privezú tri body. Bonusom by bol strelený gól, na ktorý tento Chorvát v Lige majstrov čaká od septembra 2011.

"Dúfam, že v drese Bayernu to konečne zlomím. Do Pirea ideme s cieľom zvíťaziť. Ak sa nám to podarí, bude to veľký krok k postupu medzi najlepších šestnásť tímov," povedal na webe FCB 30-ročný vicemajster sveta z vlaňajšieho šampionátu v Rusku.





