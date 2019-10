Bavori hlasujú v krajinských voľbách, dominantná CSU môže utŕžiť najväčšiu stratu

BERLÍN 14. októbra (WebNoviny.sk) - Bavori v nedeľu hlasujú v krajinských voľbách, ktoré by mali podľa predpokladov priniesť straty tradične dominantnej Kresťanskosociálnej únii Bavorska (CSU) a môžu tiež mať nepredvídateľné dôsledky pre spolkovú vládu kancelárky Angely Merkelovej.

CSU, ktorá je dôležitým partnerom kancelárkinej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), mala za posledných 56 rokov v spolkovej krajine po celý čas, s výnimkou piatich rokov, vládnu väčšinu. Aktuálne prieskumy však naznačujú, že v nedeľu dosiahne najhorší výsledok od päťdesiatych rokov minulého storočia.

CSU, ktorá zaujala tvrdý postoj proti migrácii a má sociálno-konzervatívnu tradíciu, zjavne stráca napravo i naľavo a zatiaľ čo Zelení preberajú jej liberálnejšie zmýšľajúcich voličov, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) láka tých s protiimigračnými náladami.

CSU zrejme nepríde o moc úplne, no bude potrebovať koaličného partnera. Prieskumy hovoria, že by mohla získať 33 percent hlasov, pričom v roku 2013 mala 47,7 percenta. AfD smeruje k desiatim percentám, Zelení majú podľa prieskumov podporu 19 percent voličov a Sociálni demokrati by mohli stratiť takmer polovicu z 20,6 percenta, ktoré získali pred piatimi rokmi.

Hlas môže odovzdať 9,5 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú otvorené do 18:00 a hneď po ich uzavretí by mali byť k dispozícii prvé exit polly.

