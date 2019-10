Basketbalistky Ružomberka začali play-off Európskeho pohára FIBA víťazstvom proti Krasnojarsku

RUŽOMBEROK 15. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalistky MBK Ružomberok zdolali na vlastnej palubovke nad ruským tímom Jenisej Krasnojarsk 80:74 vo štvrtkovom stretnutí 1. kola play-off Európskeho pohára FIBA 2018/2019. Odveta v Rusku je na programe vo štvrtok 10. januára.

Úspešnejší z tohto dvojzápasu sa v šestnásťfinále stretne s francúzskym družstvom Tarbes Gespe Bigorre. Súboje o postup do osemfinále sa uskutočnia koncom januára. Vo štvrtkovom súboji hostky viedli už aj o 21 bodov (47:26 či 49:28 v druhej štvrtine), ale druhá polovica duelu patrila domácim. Tie tretiu desaťminútovku vyhrali 27:10 a pred záverečnou časťou viedli 62:61. Vo štvrtej štvrtine svoj náskok ešte zvýšili a pred odvetou majú reálnu šancu na postup.

S Krasnojarskom sa Ružomberčanky stretli v skupinovej fáze tejto súťaže aj vlani. Na domácej palubovke podľahli ruskému klubu 64:87, v Rusku prehrali iba o tri body 52:55.

Ružomberčanky obsadili konečnú 2. priečku v H-skupine EP FIBA a kvalifikovali sa medzi najlepších 24 tímov ako dvadsiate nasadené. Postup z desiatich skupín (A-J) do vyraďovacej časti EP FIBA žien si zabezpečilo 24 tímov. Z každej skupiny išli ďalej dvaja najlepší plus z oboch konferencií po dve najúspešnejšie družstvá umiestnené na tretích miestach. Všetkých 24 postupujúcich potom zoradili v renkingu podľa výsledkov a celkového skóre v skupinách od prvého po 24. miesto. Najlepšia osmička postúpila priamo do osemfinále medzi 16 najlepších, zostávajúca šestnástka si to rozdá v 1. kole play-off vo dvoch zápasoch systémom doma-vonku, pričom dvojice sa určili podľa aktuálneho nasadenia (9-24, 10-23, 11-22, 12-21....).

Európsky pohár FIBA žien 1. kolo play-off MBK Ružomberok (SR) - Jenisej Krasnojarsk (Rus.) 80:74 (17:24, 18:27, 27:10, 18:13) Najviac bodov: Šiksniutéová 19 (10 doskokov), Mištinová 19, Ellenbergová-Wileyová17 - Mavungová 28 (11 doskokov), Hinesová-Allenová 20, Doroševová 8

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !