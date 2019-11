Barcelona oslavuje zisk titulu v La Lige, Atlético Madrid nezaváhalo proti Valladolidu

MADRID 27. apríla (WebNoviny.sk) - FC Barcelona oslavuje zisk španielskeho titulu. Katalánci si zabezpečili 26. národný primát tri kolá pred koncom sezóny sobotňajším víťazstvom doma nad Levante 1:0.

O jediný gól duelu sa v 62. min postaral argentínsky útočník Lionel Messi. Barcelona má na čele tabuľky postačujúci deväťbodový náskok pred Atléticom Madrid. Klub z hlavného mesta sa síce ešte môže bodovo dotiahnuť na Barcelonu, ale v prospech "blaugranas" hovorí lepšia vzájomná bilancia. Barcelona získala už desiaty titul od roku 2005.

Remíza Bilbaa s Alavésom

Futbalisti Athletica Bilbao remizovali s hráčmi Deportiva Alavés 1:1 v úvodnom sobotňajšom zápase 35. kola španielskej najvyššej súťaže La Ligy.

Domáci si v priamom súboji o poslednú postupovú miestenku do pohárovej Európy postrážili siedme miesto a udržali si pred ôsmym Alavésom trojbodový náskok. Oba góly padli v závere prvého polčasu, skóre otvoril v 41. minúte Beňat a krátko pred prestávkou vyrovnal Borja Bastón.

Tesná výhra Atlética Madrid

Hráči Atlética Madrid zvíťazili tesne 1:0 nad hráčmi Valladolidu. Jediný presný zásah padol v 65. min, keď Saúl Ňíguez poslal center do šestnástky z ľavej strany a Borja Fernández si dal hlavou ukážkový gól do vlastnej bránky. Hostia mali možnosť vyrovnať v 76. min, keď sa k lopte dostal Óscar Plano, no jeho dobre mierenú strelu pod brvno vyrazil brankár domácich Jan Oblak. Domáci si tesnou výhrou postrážili druhú pozíciu v ligovej tabuľke. Valladolid delí od zostupového 18. miesta iba jeden bod.

Celta Vigo aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom v zostave remizovala na pôde Leganés 0:0. Domáce mužstvo bolo v posledných minútach zápasu aktívnejšie, ale ku strelám sa nedostalo. Lobotka odohral celý zápas.

La Liga 2018/2019 35. kolo Bilbao - Alavés 1:1 (1:1) Góly: 41. Beňat - 45. Bastón Atlético Madrid - Valladolid 1:0 (0:0) Gól: 65. B. Fernández (vlastný) Leganés - Celta Vigo 0:0 (0:0) Stanislav Lobotka (Celta Vigo) odohral celý zápas FC Barcelona - Levante 1:0 (0:0) Gól: 62. Messi Tabuľka La Ligy 1. FC Barcelona 35 25 8 2 86:32 83 - istý majster 2. Atlético Madrid 35 22 8 5 52:23 74 3. Real Madrid 34 20 5 9 59:38 65 4. FC Sevilla 34 16 7 11 59:42 55 5. Getafe 34 14 13 7 43:29 55 6. Valencia 34 12 16 6 40:31 52 7. Bilbao 35 12 14 9 38:41 50 8. Alavés 35 12 11 12 36:45 47 9. Espanyol Barcelona 34 11 10 13 40:49 43 10. Betis Sevilla 34 12 7 15 39:49 43 11. Leganés 35 10 12 13 33:39 42 12. San Sebastián 34 10 11 13 39:42 41. 13. Eibar 34 9 13 12 42:47 40 14. Villarreal 34 9 12 13 43:46 39 15. Levante 35 9 10 16 51:62 37 16. Celta Vigo 35 9 10 16 48:57 37 17. Valladolid 35 8 11 16 29:48 35 18. Girona 34 8 10 16 34:47 34 19. Huesca 34 6 11 17 37:55 29 20. Rayo Vallecano 34 7 7 20 36:62 28





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !