Banskobystrický kraj žiada zber dát o výskyte medveďa, na Poľane sú ich stovky

Prehodnotiť prístup k problematike výskytu a regulácie medveďa hnedého žiadajú zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spolu s riaditeľkou CHKO Poľana Vladimírou Fabriciusovou, odbornou i laickou verejnosťou. Prvým krokom je spoločne získať relevantné dáta o počte medveďov v území a na ich základe podniknúť ďalšie kroky.

Sčítanie počtu medveďov

„Musíme opustiť ideologický prístup a nahradiť ho participatívnym, a v zahraničí už osvedčeným. Všetci máme spoločný cieľ – chrániť prírodu pred tým, aby v nej premnožený predátor narúšal rovnováhu ekosystému. Riešením je spolupráca a prvým krokom opätovné a relevantné sčítanie počtu medveďov,“ povedal na piatkovom tlačovom brífingu k problematike medveďov predseda BBSK Ondrej Lunter.

Problematike nadmerného výskytu medveďov na území kraja sa župa venovala už vlani, na jej podnet zasadol vtedy aj príslušný parlamentný výbor.

Ten prijal viaceré uznesenia a odporúčania smerom k ministerstvám, ktoré sa javili ako významný pokrok. Po roku však župan hovorí, že kraj má len veľmi kusé, neoficiálne alebo žiadne poznatky, akým spôsobom sa dejú veci a čo z toho sa plní.

„Preto posielam list predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie so žiadosťou o správu, ako sa plnia uznesenia tohto výboru spred roka, eventuálne, aby to výbor dôkladne preveril,“ povedal Lunter.

Ochrana prírody

„V roku 2012 sme participatívnym spôsobom napočítali asi 90 medveďov, v roku 2014 urobil profesor Paule genetický výskum a z neho vyšiel počet 158 jedincov podľa genotypov. To znamená, že náš odhad bol správny. Dnes je odhad, že na Poľane máme asi 300 medveďov. Je to enormný nárast, medvede sú premnožené, stratili plachosť a doslova sledujú ľudí v záhradách,“ povedala riaditeľka Správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová s tým, že toto všetko vplýva na biodiverzitu a chod Biosférickej rezervácie Poľana.

Kompetentní odmietali stretnutia

Kompetentní podľa slov riaditeľky opakovanie odmietali spoločné stretnutia, vecné argumenty a žiadosti, aby mohli uplatniť manažment medveďa hnedého tak, ako je to v iných krajinách.





„Je čas sadnúť si za okrúhly stôl. Ponúkali sme túto možnosť opakovane, veľakrát. 8. júna budeme mať stretnutie s vedcami na Poľane, aj tí sa k nám pridávajú. Územná a druhová ochrana prírody by si zaslúžila revíziu a následne by sme mali prejsť k ekosystémovej ochrane prírody tak, aby sme nezabúdali na človeka,“ doplnila Fabriciusová a dodala, že práve človek je dôležitou súčasťou prírody a tým, kto biodiverzitu zachováva.





Problematike medveďov sa dlhodobo venuje aj podpredseda BBSK Roman Malatinec. Ten podotkol, že starostov z Podpoľania prijal ešte vlani minister Budaj a prisľúbil pomoc. Žiadna však podľa vicežupana neprišla.

Medveď dobitý na smrť mal stovky zdieľaní, zásahový tím vyzýva nešíriť paniku s neoverenými informáciami

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyzýva verejnosť aby nešírila paniku v súvislosti s neoverenými informáciami o výskyte medveďov.

Medveď dobitý na smrť

Zásahový tím upozorňuje, že na sociálnych sieťach sa šíria nepravdivé informácie o výskyte zraneného medveďa v okolí obce Ihráč v okrese Žiar nad Hronom. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.

Na sociálnych sieťach sa uvádza, že Pod jazerom Ihrač – píla v potoku sa nachádza medveď dobitý na smrť. Druhý medveď údajne ušiel. Za 24 hodín bola táto poplašná správa zdieľaná z profilu autora 481-krát. Obec Ihráč na svojom profile informovala, že táto správa, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach, zbytočne vyvoláva paniku.

Nezodpovední občania

„Týmto nechceme povedať, aby si ľudia nedávali pozor, iba chceme poukázať na zbytočné strašenie návštevníkov rekreačného zariadenia a vyvolávanie paniky v spoločnosti. Nie je dôvod šíriť takéto správy,“ uviedla obec.





V poľovnom revíri Ihráč bol 11. mája Zásahovým tímom zastrelený medveď, ktorý utrpel vážne zranenia po kolízii s dopravným prostriedkom. Nič však neukazuje, že by sa v tejto oblasti nachádzal aj iný zranený medveď. Obec je však súčasť orografického celku Kremnické vrchy, kde sa medveď hnedý prirodzene vyskytuje a opatrnosť je na mieste.

ŠOP SR upozorňuje, že nezodpovední občania v nočných hodinách vyťažujú telefonické linky Zásahového tímu správami pod vplyvom alkoholu alebo zavádzajúcimi a nepravdivými informáciami.

Čo robiť v prípade útoku medveďa na človeka? Aktívna obrana podľa ochranárov len zhorší situáciu

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) vyzýva verejnosť na vyššiu opatrnosť v lesnom teréne pre začínajúcu medvediu ruju.





Toto obdobie začína druhou polovicou apríla a trvá do konca júla. Medvedie samce v tomto čase intenzívne vyhľadávajú rujné medvedice.

Ich aktivita počas dňa stúpa, a preto sa počas ruje zvyšuje pravdepodobnosť stretu s človekom. Informovala o tom v tlačovej správe zo ŠOP SR Kristína Bocková.

Samci mláďatá bežne napádajú

Samec medveďa hnedého samec nasleduje medvedicu, pri ktorej niekedy zostáva aj viac ako tri týždne. Samicu sprevádzajú, bránia ju pred inými samcami a dokonca aj pred človekom. Medvedia ruja je veľmi stresujúca pre vodiace samice, ktoré chránia svoje mláďatá.

Samci mláďatá bežne napádajú, zabijú s cieľom dostať medvedicu opäť do ruje. Preto vodiace medvedice častokrát dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a bezpečie hľadávajú na nových územiach bez dospelých samcov. V prípade stretu človeka, medvedica varovným fučaním upozorní medvieďatá, aby sa schovali.

Medveď môže urobiť „výpad“

Človek sa môže dostať medzi mláďatá a matku do kontaktnej vzdialenosti, vtedy môže dôjsť k samotnému útoku. „Je to štatisticky najčastejšia príčina útoku medveďa na človeka. V drvivej väčšine prípadov nás však medvedica zaregistruje skôr a ku kontaktu vôbec nedôjde,“ upresnila Bocková.

Medveď v sebaobrane môže urobiť tzv. výpad, teda varovanie, aby sa človek vzdialil. To môže človek pochopiť ako útok. „V prípade útoku je potrebné ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Aktívna obrana napadnutého počas útoku len zhorší situáciu,“ radí ŠOP SR.

