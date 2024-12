Banskobystrický kraj zakázal návštevy v ZSS štyroch okresov, v červenej fáze nie je ešte žiadna škola

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - V okresoch Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Žarnovica platí v rámci Banskobystrického kraja zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb.

Vyučovanie prebieha dištančným spôsobom

Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, zákaz platí na základe nariadení regionálnych úradov verejného zdravotníctva a opatrení BBSK.

V červenej fáze nie je v kraji aktuálne žiadna škola a v oranžovej sa nachádza Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci, kde vyučovanie prerušili v jednej triede.

„Vyučovanie v tejto triede prebieha dištančným spôsobom s tým, že ak sa u žiakov neprejavia príznaky ochorenia COVID-19, od utorka by sa mali vrátiť do lavíc,“ objasnila vedúca s tým, že vyučovanie v Strednej odbornej škole vo Fiľakove, ktorá bola kompletne uzavretá, bolo k pondelku obnovené. Otestovaných bolo 18 pedagógov a 13 žiakov, všetci s negatívnym výsledkom.

Pohotovostiam pomôžu aj z vlastných zásob

Na celoslovenskej mape sú v rámci BBSK aktuálne zafarbené tri okresy, pričom Lučenec a Žarnovica sú červené a okres Veľký Krtíš je v žltej fáze.

BBSK zisťuje potreby na zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov lekárskych služieb prvej pomoci pre dospelých aj deti, a tiež stomatologických pohotovostí v červených okresoch.

„V prípade potreby sme pripravení lekárov na pohotovostiach vybaviť z našich vlastných zásob,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter a dodal, že krajská samospráva rovnako ponúka pomoc a súčinnosť mestám a obciam z červených okresov, aby sa podarilo pandémiu zvládnuť čo najlepšie a zastaviť šírenie nákazy.

