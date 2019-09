Banskobystrický kraj vypraví historický vlak, Horehronský expres turistom ukáže unikáty regiónu

BANSKÁ BYSTRICA 31. mája (WebNoviny.sk) – Pravidelné jazdy Horehronského expresu, vlakovej súpravy z prelomu 50. a 60. rokov minulého storočia, doplnia ponuku ďalších historických a zážitkových vlakov fungujúcich v Banskobystrickom kraji.

Chcú zvýšiť počet turistov v kraji

Prvá vlaková súprava vyštartuje už 31. mája z Brezna a prevezie cestujúcich po trase, ktorá bola kedysi významnou vlakovou spojnicou medzi stredom a východom Slovenska. Táto trasa je bohatá na železničné technické pamiatky a výhľady na Nízke Tatry.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marcela Glevická, Horehronský expres bude štartovať z Brezna každý piatok a sobotu počas leta do 31. augusta dvoma smermi.

Horehronský expres je projekt krajskej samosprávy realizovaný cez Rozvojovú agentúru BBSK. „Jednou zo strategických rozvojových priorít pre nás je zvýšiť v kraji počet turistov, domácich i zahraničných. Ekonomické dopady Horehronského expresu na miestne prevádzky cestovného ruchu na Horehroní po sezóne vyhodnotíme, aby sme spoločne s Úradom BBSK zvážili podporu tejto formy turistickej dopravy aj v iných regiónoch kraja,“ uviedla predsedníčka Banskobystrický kraj Turizmus Iveta Niňajová.

Trasy ponúknu aj jedinečné výhľady

Trasa Horehronského expresu cez Červenú Skalu do obce Mlynky ponúkne v 11 termínoch jedinečné výhľady na Nízke Tatry, prejazd cez unikátne technické pamiatky Strakošský viadukt, Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt až k Dobšinskej ľadovej jaskyni a krásam Slovenského raja.

Druhá trasa vlaku z Brezna na Zbojskú umožní návštevníkom v ôsmich termínoch prežiť príbeh zbojníka Jakuba Surovca, zavedie ich do jeho domoviny a do okolia salaša Zbojská, ktorý je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina.





Na salaši Zbojská si návštevníci môžu pochutnať na Zbojníckej špecialite a potom sa vydať na objavovanie krás okolitej prírody, na jazdu v koči alebo na prechádzku k dominantnej vyhliadkovej veži.





"Pred letnou sezónu sme preto pripravili množstvo atraktívnych príležitostí, ako stráviť čas v našom kraji, spoznať jeho históriu a zabaviť sa s celou rodinou. Na Zbojskej aj na Čiernohorskej železničke pracujú ľudia, ktorí vedia ostatných motivovať a byť príkladom toho, ako dokážeme postupne rozhýbať turizmus vlastnou iniciatívou,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

