Banská Štiavnica nesúhlasí s novým vlakovým grafikonom, má zásadné výhrady a volá po náprave

Banskoštiavnická samospráva nesúhlasí s novým grafikonom, ktorý bude od 11. decembra platiť na trati Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava. Ako radnica informuje na sociálnej sieti, tento grafikon zásadne mení rozsah a charakter vlakovej dopravy.

Vlaky na traťovom úseku Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica budú premávať v dvojhodinovom takte a to len počas nepracovných dní – v sobotu, nedeľu a sviatok a v období od 24. decembra 2022 do 8. januára 2023 a od 1. júla 2023 do 3. septembra 2023 denne.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ŽSSK) týmto reaguje na nízky dopyt po vlakovej doprave zo strany obyvateľov Banskej Štiavnice, a naopak, na zvýšený dopyt zo strany turistov.

„Samospráva mesta po konzultácii so starostami obcí, predstaviteľmi škôl, ako aj občanmi mesta Banská Štiavnica vyjadrila zásadný nesúhlas k predloženému návrhu cestovného poriadku, ktorý je v rozpore s požiadavkami a potrebami dopravných služieb pre občanov mesta Banská Štiavnica,“ uvádza radnica.





Primátorka mesta listom oslovila ŽSR, a. s., ŽSSK, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo financií SR, aby prijali také rozhodnutie, ktoré nebude zhoršovať životné podmienky obyvateľov celého okresu Banská Štiavnica a zároveň dostupnosť a postavenie Banskej Štiavnice ako lokality UNESCO.

