Banská Bystrica zrušila silvestrovský ohňostroj a program, peniaze pôjdu na pomoc ľuďom v Prešove

12.12.2019 (Webnoviny.sk) - Tradičné vianočné trhy v Banskej Bystrici spestrí na Luciu 13. decembra od 16:00 na Námestí SNP charitatívne podujatie Primátorský punč. Výťažok z tejto každoročnej charitatívnej udalosti pôjde tentoraz na pomoc ľuďom, ktorých sa dotkla tragická udalosť z minulého týždňa.

Bystrica súcití s mestom Prešov

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová, samospráva sa rozhodla zrušiť silvestrovský program aj ohňostroj, aby ušetrenými prostriedkami tiež podporila ľudí postihnutých tragickým výbuchom v Prešove.

„Som veľmi rád, že takto pred Vianocami opäť spojíme sily a práve vďaka obyvateľom a návštevníkom sa nám podarí prispieť na dobrú vec. Mesto Banská Bystrica súcití s mestom Prešov, kde sa nedávno stala obrovská tragédia, a preto sme sa výťažok z Primátorského punču rozhodli venovať práve na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Vlani sa vyzbieralo 2 230 eur

O dobrú zábavu sa počas podujatia postará swingová kapela Funny Fellows a heligonkár Paľo Majerík. Banskobystričanom aj návštevníkom budú k dispozícii aj zberateľské hrnčeky, ktoré si budú môcť kúpiť spolu s punčom alebo čajom.

Počas minuloročného Primátorského punču sa počas troch hodín podarilo vyzbierať sumu vo výške 2 230 eur. Výťažok bol odovzdaný do rúk neziskovej organizácie Domu matky Terezy, ktorá vytvára dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutých ľudí a ich integráciu do spoločnosti.





