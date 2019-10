Banská Bystrica zavŕšila v Tipsport lige zlatý hetrik, v piatom zápase Nitre nedala šancu

BANSKÁ BYSTRICA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice dovŕšili majstrovský hetrik v slovenskej najvyššej súťaži.

V piatom zápase finále Kaufland play-off Tipsport ligy hráči tímu HC 05 iClinic Banská Bystrica zdolali na domácom ľade súperov z HK Nitra presvedčivo 6:2 a celú sériu ovládli 4:1.

Góly víťazného tímu strelili Eric Selleck, Éric Faille, Mário Lunter, Dávid Šoltés, Guillaume Asselin a Marek Bartánus.

Za hostí odpovedali Samuel Buček a Juraj Šiška. Banskobystričania premenili druhý majstrovský "mečbal". Ten prvý mali v nedeľu v Nitre, kde podľahli až po samostatných nájazdoch 1:2.

Banská Bystrica vylepšila svoju medailovú bilanciu v najvyššej súťaži na 3 zlaté - 2 strieborné - 2 bronzové medaily. Až dve z troch prvenstiev z ostatných troch ročníkov sa zrodili vo finálovej konfrontácii s Nitrou. V historickom rebríčku úspešnosti klubov sa dostala na štvrté miesto pred susedov zo Zvolena.

Najúspešnejším slovenskými tímami na domácej scéne naďalej zostávajú HC Košice a Slovan Bratislava s ôsmimi titulmi, Košice vedú v počte medailí 18:15. Tretie miesto patrí Dukle Trenčín (3-5-3).

Tipsport liga 2018/2019

finále play-off - piaty zápas

HC 05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) /konečný stav série: 4:1/

Góly: 7. Selleck (K. Sloboda, Bartánus), 16. Faille, 19. M. Lunter (K. Sloboda, Southorn), 23. Šoltés, 30. Asselin (Faille), 44. Bartánus (M. Lunter, Southorn) - 8. Buček (Bortňák, M. Versteeg), 32. Šiška (Kerbashian, Scheidl)

Vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 5:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Baluška, Stano - Výleta, Šefčík, 2841 divákov

Zostavy:

Banská Bystrica: S. Williams - Mihálik, Marshall, K. Sloboda, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Biro - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Lamper, A. Šťastný, Šoltés - Koper, Češík, Matoušek - T. Surový

Nitra: Šimboch (Hanuljak) - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda, Štefanka ml. - Hrušík, M. Slovák, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Lantoši, Bortňák, Buček - Hvizdoš, Čaládi, Pätoprstý

Hlasy (zdroj: RTVS):

Samuel Buček (útočník HK Nitra, najužitočnejší hráč play-off): "Aktuálne pocity sú mizerné. Veľmi ma mrzí, že sme nezískali titul. V každom zápase som nechal na ľade všetko. Chcel som vyhrať majstrovskú trofej pre Nitru, pre fanúšikov, ktorí sú najlepší na Slovensku. Na viac sme však nemali. Chýbali nám hráči aj sily. Nič sa nedá robiť. Musíme sa z toho poučiť a zlepšiť sa v ďalšej sezóne. Myslím si, že ocenenie pre najužitočnejšieho hráča play-off nie je dostatočnou náplasťou. Radšej by som ju vymenil za titul."

Tomáš Surový (útočník a kapitán HC 05 iClinic Banská Bystrica): "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo opäť získať majstrovský titul. Je to niečo úžasné, že máme tri tituly po sebe. Je to ocenenie práce v Banskej Bystrici za ostatné roky. Sila mužstva bola obrovská. Súperi boli húževnatí a výborní a my sme radi, že sme ich dokázali zdolať."

Káder HC ’05 iClinic Banská Bystrica v majstrovskej sezóne

Brankári: Samuel Baroš, Stephon Williams, Ivan Lisutin

Obrancovia: Branislav Kubka, Karol Sloboda, Jordon Southorn, Marek Biro, Benjamin Marshall, Ryan Glenn, Ivan Ďatelinka, Vladimír Mihálik, Martin Nemčík

Útočníci: Gilbert Gabor, Tomáš Matoušek, Matej Češík, Tomáš Zigo, Dávid Šoltés, Éric Faille, Guillaume Asselin, Levko Steven John Koper, Tomáš Surový, Eric Selleck, Mário Lunter, Marek Bartánus, Patrik Lamper, Michal Kabáč, Brock Higgs, Andrej Šťastný

V sezóne 2018/2019 za Banskú Bystricu nastúpili aj Tomáš Török, Ján Sýkora, Oliver Košecký, Róbert Varga, Dávid Buc, Mário Róth, Matej Giľák, Alex Tamáši, Brenden Miller, Martin Kupec, Félix Petrinec, Patrik Bačik, Martin Belluš, Peter Lichanec, Dominik Sojka, Ján Sarvaš, Martin Majerík, Lukáš Lunter, Oliver Giertl a Matúš Bodnár.

Konečné poradie v Tipsport lige 2018/2019

1. HC ‘05 iClinic Banská Bystrica, 2. HK Nitra, 3. HKM Zvolen, 4. HK Poprad, 5. HC Košice, 6. HK Dukla Trenčín, 7. MAC Budapešť (Maď.), 8. HC 07 Detva, 9. HC Nové Zámky, 10. DVTK Jégesmedvék Miškovec (Maď.), 11. MHK 32 Liptovský Mikuláš, 12. MsHK DOXXbet Žilina