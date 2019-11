Banská Bystrica sa neprihlási do hokejovej Ligy majstrov, prezident klubu vysvetlil dôvody

"Neprihlasujeme sa do nového ročníka Ligy majstrov, pretože naša účasť v nej je pre nás finančne stratová. Deficit po nej znamená, že ohrozujeme našu vlastnú finančnú bezpečnosť. Naše náklady na Ligu majstrov boli vysoké aj vzhľadom na nevyhnutnosť leteckých presunov do švajčiarskeho Lugana a fínskeho Jyväskylä. Jednoducho povedané - ostali sme v strate za Ligu majstrov, a to už nechceme. Máme reprezentovať Slovensko a ligu len za naše peniaze, bez podpory zväzu... Nechceme riskovať, a preto nebudeme účastníkom Ligy majstrov," poznamenal Koval.