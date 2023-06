Banská Bystrica chce vytvoriť rekord v in-line korčuľovaní, účastníci dostanú malú pozornosť

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Knihou slovenských rekordov pozývajú všetkých obyvateľov a návštevníkov, aby prispeli k vytvoreniu slovenského rekordu v in-line korčuľovaní. Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v sobotu 14. augusta sa na korčuliarskej dráhe v parku pod Pamätníkom SNP stretnú nadšenci tohto športu.

V čase od 7:00 do 19:00 sa prostredníctvom štafety pokúsia zapojiť do tejto aktivity čo najviac účastníkov.

Finiš patrí primátorovi mesta

Súčasťou korčuliarskeho maratónu môže byť každý obyvateľ alebo návštevník mesta, ktorý sa prihlási do 13. augusta do 12:00 prostredníctvom registračného formulára a v danom čase odkorčuľuje na dráhe jeden okruh. V prípade voľných termínov môžu záujemcovia prísť aj bez predošlého prihlásenia sa. Finiš štafety bude patriť primátorovi mesta Jánovi Noskovi a známym osobnostiam z oblasti športu.

„Počas prechádzok v Parku pod Pamätníkom SNP stretávam mnohých nadšencov korčuľovania a korčuliarska dráha v lete až do večerných hodín žije týmto športom. Preto verím, že sa zapoja mnohí Banskobystričania a Banskobystričanky a spoločne sa nám podarí vytvoriť slovenský rekord. Všetkých športuchtivých obyvateľov bez rozdielu veku pozývam,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Špeciálne odmeny pre účastníkov

Každý zúčastnený dostane diplom a malú pozornosť. Špeciálne odmenený bude najmladší, najstarší a aj každý stý účastník. Pokus o rekord bude podliehať presným pravidlám, ktoré sú stanovené združením Kniha slovenských rekordov a na ich dodržiavanie budú dohliadať delegovaní komisári.

„Súčasťou podujatia bude aj výstava venovaná slovenským rekordom. Korčuliarska dráha počas podujatia nebude uzatvorená, a bude tak k dispozícii aj ostatným korčuliarom,“ doplnil Filip Tomašovič z oddelenia športu.

