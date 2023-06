Banky postupne zvyšujú úroky na hypotékach, riešením môže byť dlhšia fixácia

V poslednom období banky postupne ohlasujú zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach, medzi nimi aj ČSOB. Tá však okrem toho oznámila, že prináša hypotéku s 20-ročnou fixáciou.

Podľa vyjadrení banky je to príležitosť zaistiť si, že sa výška mesačnej splátky nebude dlho meniť, a to ani pri náraste sadzieb, ktoré postupne prichádza.

Ako pre agentúru SITA povedal investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar, aktuálne je určite jednoduchšie presvedčiť slovenského dlžníka na dlhšiu fixáciu než kedykoľvek predtým.

Obdobie nízkych úrokových sadzieb

Momentálne podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša zažívame ešte obdobie veľmi nízkych úrokových sadzieb.

„Ktoré, ako vidíme, nemusia zostať prikované k nule naveky. Z dlhodobého pohľadu je preto dobré uvažovať aj nad fixovaním úrokových nákladov na primeranej úrovni. V susedných krajinách sa začali oficiálne sadzby zdvíhať a Európska centrálna banka o tom uvažuje. Aktuálna inflácia je vysoko nad jej cieľom a sadzby na finančných trhoch na to reagujú,“ hovorí Gábriš.





„ČSOB zaradením 20-ročnej fixácie do ponuky vsádza na trvalé zvýšenie celkovej úrovne úrokových sadzieb v budúcnosti. Skutočne je pravdepodobné, že aj po skrotení mimoriadne vysokej inflácie ostanú priemerné sadzby na vyššej úrovni ako dnes,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Obľúbenosť fixácie

Prístup banky so zaradením 20-ročnej fixácie do ponuky vníma ako premyslený strategický krok, ktorý jej môže pomôcť v konkurenčnom boji.





„Pre ľudí, ktorí si požičiavajú na kúpu nehnuteľnosti v maximálnej výške, ako im umožňuje príjem, je čo najdlhšie zafixovanie úrokovej sadzby najlepšia voľba,“ dodal Búlik. Ako doplnil Škriniar, každá krajina má iný „normál“.





Dlhé fixácie sú niekde bežné, bežné je aj fixovať sadzbu na celé trvanie splatnosti. Obľúbenosť fixácie súvisí podľa neho aj s legislatívnymi možnosťami, typom úverového produktu i možnosťami predčasného splatenia.

VÚB banka neplánuje robiť zmeny v dĺžkach fixácií. Rovnako sa vyjadrila aj Tatra banka. „Aktuálne neuvažujeme nad zavedením 20-ročnej fixácie. Ak by sme sa pre ňu rozhodli, budeme o tom informovať,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Sadzby od marca zvýši aj VÚB banka

Slovenská sporiteľňa má štandardne v ponuke fixáciu na 15 rokov. No tak ako VÚB banka a ČSOB sa rozhodla pre mierne zvýšenie úrokových sadzieb. Pri desaťročnom fixe od 23. februára zvýši sadzbu z 1,19 % na 1,49 %.

Ako povedal Juraj Barta zo Slovenskej sporiteľne, pod zvýšenie sa podpísal pohyb cien dlhodobých zdrojov na finančných trhoch, ktoré začali pomerne rýchlo stúpať. ČSOB od 21. februára zvýšila ročnú úrokovú sadzbu pri hypotéke s 10-ročnou fixáciou z 0,99 % na 1,15 %. VÚB banka od 7. marca zvýši sadzby o 0,2 percentuálneho bodu v každej fixácii.





Už niekoľko rokov sa polemizuje o tom, kedy začnú úroky na hypotékach u nás stúpať, no vďaka konkurenčnému boju sa tak nedialo.





Až doposiaľ. Zvyšovanie úrokov je v tomto roku podľa generálneho riaditeľa Partners Investments Maroša Ovčarika vysoko pravdepodobné, minimálne vo väčších bankách. Podľa Búlika je takmer isté, že sadzby hypoték sa začnú dvíhať vo všetkých bankách na Slovensku už tento rok.





Aj Juraj Barta v nasledujúcich mesiacoch očakáva ďalší rast. „Je pravdepodobné, že o rok budú sadzby hypoték na trhu presahovať úroveň 2 %. Preto každému, kto sa chce vyhnúť nárastu mesačnej splátky v dôsledku zmien na trhu, stále odporúčame fixáciu minimálne na päť, ideálne aj na viac rokov,“ uzavrel Barta.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

