Bankový lupič v Gruzínsku ukradol pol milióna dolárov, polícii stále uniká

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ozbrojený lupič, ktorý v gruzínskom meste Zugdidi prepadol banku, polícii naďalej uniká. V priebehu štvrtka pokračovala pátracia akcia, o ktorú sa začal osobne zaujímať aj gruzínsky premiér Giorgi Gacharia.

Páchateľ v stredu zadržal vyše 40 zamestnancov banky a prítomných klientov.

Keďže mu úrady splnili požiadavku na obnos peňazí vo výške 500-tisíc dolárov v hotovosti a motorové vozidlo, útočník prepustil väčšinu rukojemníkov a odišiel s tromi zvyšnými zajatcami.

Neskôr ich v zalesnenej oblasti pustil na slobodu a bez stopy zmizol.

Gacharia počas štvrtkového rokovania vlády vyzval políciu, aby útočníka rýchlo vypátrala, a dodal, že "nesmie existovať ilúzia, že trestný čin môže zostať nepotrestaný".

Minister vnútra Vachtang Gomelauri novinárom povedal, že na požiadavky lupiča pristúpili, pretože preňho a gruzínsku vládu "sú životy ľudí najdôležitejšie".

Dodal, že počas rukojemníckej drámy nebolo jasné, či mal páchateľ medzi zadržanými nejakého komplica.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz