Banková daň ohrozí úverovanie obyvateľov aj firiem, varuje Slovenská banková asociácia

Navrhované zavedenie bankovej dane ohrozuje schopnosť domácich bánk podporovať slovenskú ekonomiku.

Daňové zaťaženie bánk na extrémne vysokej úrovni 45 % znamená, že finančné inštitúcie budú mať výrazne zúžený priestor na úverovanie tak bežných obyvateľov, ako aj firiem.

Uvádza sa to v stanovisku Slovenskej bankovej asociácie (SBA) k navrhovanej bankovej dani.

Najnižšia ziskovosť v regióne

V ňom upozornila, že aj podľa posledných vyjadrení Európskej centrálnej banky môžu bankové dane zavádzané v niektorých krajinách Európskej únie (EÚ) viesť k zníženiu schopnosti bánk poskytovať úvery svojim klientom.

Slovenský bankový sektor je vďaka úverovaniu podľa asociácie významnou oporou ekonomického rastu domácej ekonomiky.





„Len za posledné štyri roky viac ako polovica zisku bánk pred zdanením ostala na Slovensku a smerovala do vlastného kapitálu bánk. Vďaka tomu sa slovenské banky stali nielen viac stabilnejšími, ale najmä dokázali výrazne navýšiť úverovanie obyvateľstva a firiem,“ píše sa v stanovisku.





Ziskovosť slovenských bánk je podľa SBA najnižšia v regióne strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v EÚ.

Kritická je aj ECB

„Výrazne zvýšenie daňového zaťaženia bánk znamená, že banky stratia schopnosť v dostatočnej miere tvoriť vlastný kapitál a pokrývať tak v plnej výške dopyt po úveroch,“ konštatuje.





Zníženie ziskovosti slovenských bánk podľa asociácie znamená, že investície v rámci bankových skupín sa Slovensku budú vyhýbať.





Negatívne sa k bankovým daniam stavia aj väčšina obyvateľov Slovenska. Podľa prieskumu SBA takmer 60% občanov nesúhlasí s vyšším zdaňovaním bánk, ak to bude znamenať zhoršenie poskytovania úverov.





„K návrhom obdobných bankových daní sa v poslednom období kriticky vyjadrovala aj Európska centrálna banka (ECB). Vo svojich posledných vyjadreniach varuje pred možnými negatívnymi dôsledkami uvalenia špeciálnych daní na finančnú stabilitu bánk,“ pripomína asociácia.

Menej odolné banky

Podľa ECB takéto daňové opatrenia môžu bankám sťažiť vytvorenie dodatočnej kapitálovej rezervy, čím sa môžu stať menej odolnými voči prípadným ekonomickým šokom.





Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 26 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora.

