Babišova vláda predĺžila núdzový stav, políciu posilnia ďalší vojaci

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda rozhodla o predĺžení núdzového stavu do 30. apríla. Spravodajskému portálu iDNES.cz to povedal premiér Andrej Babiš. Snemovňa už v utorok kývla na možnosť predĺženia núdzového stavu práve do konca apríla.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch tiež oznámil, že po novom nemusia mať rúško autisti, členovia spoločnej domácnosti pri spoločnej jazde v aute a tiež vodiči v MHD, ak sú v oddelenom priestore.

Rizikový víkend

"Epidémiu sme neporazili, ale zastavili," povedal po rokovaní vlády epidemiológ a námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula. Veľkonočný predĺžený víkend označil za rizikový.

Vláda tiež súhlasila s ďalším posilnením polície armádou. V prospech Polície ČR vyčlenila ďalších 2 000 vojakov, teda celkovo už 4 096. "Toto nariadenie je platné počas trvania núdzového stavu," uviedol minister obrany Lubomír Metnar.

Schválili aj ďalšie opatrenia

Poslanci kývli okrem iného aj na to, že do konca tohto roka nebude možné vypovedať z bytu nájomníkov, ktorí budú mať do konca júla problém s platením nájomného. Prijali tiež finančné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie na oblasť kultúry.

Ochorenie COVID-19 v Česku potvrdili už u 5 335 ľudí, v stredu pribudlo 295 pozitívnych prípadov. Počet obetí koronavírusu presiahol stovku, podľa posledných údajov zomrelo 104 ľudí. Celkovo 243 pacientov sa medzičasom uzdravilo.

