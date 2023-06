Autor víťazného nájazdu Cehlárik je hrdý na celý slovenský tím. Ukázali sme svetu, kto sme, vyhlásil po štvrťfinále

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa pod piatimi olympijskými kruhmi predstaví v semifinále po dvanástich rokoch. Doteraz naposledy si v semifinále zahrala vo Vancouveri 2010 a teraz sa medzi kvarteto najlepších tímov na turnaji dostala aj na ZOH 2022 v Pekingu.

Miestenku do piatkového semifinále si Slováci vybojovali stredajším triumfom nad Američanmi 3:2 po samostatných nájazdoch. Výber USA v Pekingu prehral vôbec prvé stretnutie zo štyroch, ale znamená to rozlúčku Američanov s turnajom.

Tím SR viedol gólom mladíka Juraja Slafkovského, no zámorský tím potom otočil na 2:1. Slovákom sa podarilo vyrovnať až v poslednej minúte riadneho hracieho času zásluhou kapitána Mareka Hrivík. A keďže v desaťminútovom predĺžení gól nepadol, na rad prišli nájazdy a v nich skóroval iba Peter Cehlárik. "Pred zápasom som si povedal, že skúsim nájazd a pozreli sme si brankára na videu. Na rozcvičke som si skúsil túto kľučku a vyšlo to," povedal autor rozhodujúceho nájazdu do kamery RTVS.

Dvadsaťšesťročný krídelník ruského Avangardu Omsk v KHL po postupe do semifinále vyhlásil, že je hrdý na celý tím. "Je to pre nás skvelá šanca, máme pred sebou ešte dve stretnutia. Ideme ďalej a verím, že ich zvládneme. Ukázali sme svetu, kto sme. Som naozaj hrdý na celý tím a na nášho brankára, ktorý chytal výborne. Chcem sa každému poďakovať za podporu, aj keď všetci museli vstávať skoro ráno. Dúfam, že aj ďalší duel budeme hrať takto skoro, asi nám ten čas sedí. Verím, že nám všetci budú držať palce," dodal Cehlárik.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.