Autobus so školákmi zrazil chodca, nehodu neprežil (foto)

22.6.2023 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody, pri ktorej v stredu večer na Žilinskej ulici v Piešťanoch prišiel o život 57-ročný muž. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, v blízkosti priechodu pre chodcov pravdepodobne náhle vošiel do jazdnej dráhy autobusu.

Chodec zraneniam podľahol

„Pri nehode utrpel chodec vážne zranenia, ktorým, žiaľ, po niekoľkých hodinách v nemocnici podľahol. V autobuse, ktorý prevážal školákov, sa nikto nezranil,“ informovala Antalová.

Policajti podrobili 71-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu nepotvrdila. To, či bol chodec pod vplyvom alkoholu, určí znalecké skúmanie. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava.

Polícia apeluje na chodcov a cyklistov

Okolnosti, ako aj presné príčiny tejto tragickej nehody policajti naďalej vyšetrujú.

V súvislosti s touto nehodou polícia apeluje na chodcov a cyklistov, aby najmä za dažďa a zhoršených poveternostných podmienok, zbytočne neriskovali a pri prechádzaní cez cesty mysleli najmä na svoju bezpečnosť.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.