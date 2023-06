Austrálsky štát Viktória očakáva zhoršenie požiarov a vyzval na evakuáciu obyvateľov

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady v austrálskom štáte Viktória pre masívne lesné požiare predĺžili stav núdze a vyzvali ľudí vo východných regiónoch na evakuáciu. Podľa predpovedí by sa tam totiž nebezpečné podmienky mohli pre suché veterné počasie v nasledujúcich dňoch zhoršiť.

Vietor a blesky

Premiér štátu Daniel Andrews vo štvrtok informoval, že nebezpečenstvo je pri takomto rozsahu požiarov ťažké predpovedať, a už platný sedemdňový stav núdze predĺžil o ďalších 48 hodín. Toto nariadenie dáva pohotovostným orgánom väčšie právomoci, píše spravodajský portál BBC.

Najväčšie riziko hrozí v piatok, keď by sa teploty mali vyšplhať až na 41 stupňov Celzia a mal by fúkať nebezpečný vietor sprevádzaný bleskami. To podľa miestnych predstaviteľov zhorší už existujúce požiare a možno spôsobí nové. Existujú aj obavy z megapožiaru, ktorý by mohol vzniknúť spojením veľkých požiarov vo Viktórii a susednom Novom Južnom Walese.

Tisícky domov je zničených

S lesnými požiarmi sa Austrália potýka už od septembra, no pre Viktóriu bude v súvislosti s ohňom najhorší zrejme tento mesiac. Varovania pred zhoršujúcimi sa podmienkami a výzvy na evakuáciu pred požiarmi platia aj v štátoch Južná Austrália a Nový Južný Wales, kde oheň naďalej ohrozuje životy ľudí a ich domovy.

Výstrahy vydali aj v Západnej Austrálii na predmestiach južne od Perthu. Tamojší požiar sa podľa verejnoprávneho vysielateľa ABC šíri smerom na severovýchod a hasia ho najmenej tri hasičské lietadlá. Požiare si v Austrálii vyžiadali životy 26 ľudí a zničili zhruba 2 000 domovov.

