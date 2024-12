Austrália reaguje na nové ohniská nákazy o opäť zavádza cestovné obmedzenia

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - V snahe zabrániť šíreniu koronavírusu z nových ohnísk v štátoch Nový Južný Wales a Viktória ďalšie austrálske štáty a teritóriá znova zavádzajú cestovné obmedzenia.

Teritórium austrálskeho hlavného mesta zakazuje vstup všetkým osobám, ktoré nie sú jeho obyvateľmi a boli v sydneyskej oblasti Northern Beaches, kde sa vírus najviac koncentruje, metropolitnej oblasti Sydney a ďalších menších centrách nákazy. Prísť môžu len osoby, ktoré majú výnimku.

Tasmánia zverejnila zoznam

Ostrovný štát Tasmánia zakázal vstup všetkým osobám, ktoré majú priame väzby na najnovšie prípady vo Viktórii, a zverejnil zoznam miest, kde je známy výskyt prípadov.

Už skôr Tasmánia označila metropolitnú oblasť Sydney a oblasť Wollongong za stredne rizikové zóny, pričom od cestujúcich vyžaduje po príchode 14-dňovú karanténu. Ľuďom prichádzajúcim z Northern Beaches zakázala vstup.

Uzavretá spoločná hranica

V nedeľu Viktória ohlásila tri nové prípady. Celkovo tam v ostatných dňoch zaznamenali už 21 prípadov lokálneho prenosu, ktoré majú všetky väzby na epidémiu v Novom Južnom Walese.





Tam úrady v nedeľu zaznamenali osem nových lokálnych prípadov. V štáte je v súčasnosti 161 aktívnych prípadov, z toho väčšina sa viaže na Northern Beaches a 13 na obchod s alkoholom. Spoločná hranica Nového Južného Walesu a Viktórie je uzavretá pre všetkých cestujúcich.





Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.