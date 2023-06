Austin a Šojgu obnovili kontakt a diskutovali o americkom drone, ktorý sa nad Čiernym morom zrazil s ruskými stíhačkami

16.3.2023 (SITA.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin sa v stredu zhováral so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojguom o zničení amerického bezpilotného lietadla nad Čiernym morom po incidente s ruskými bojovými lietadlami. Táto udalosť priviedla dve krajiny najbližšie k priamemu konfliktu od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajine.

Austin a Šojgu spolu telefonovali po prvý raz od októbra minulého roka. Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley mal podobný telefonát so svojím ruským kolegom Valerijom Gerasimovom, náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl.

Chcú predísť riziku eskalácie

„Každú možnosť eskalácie berieme veľmi vážne. A preto si myslím, že je dôležité udržiavať komunikačné linky otvorené,“ povedal Austin na tlačovom brífingu Pentagonu. „Myslím si, že je naozaj kľúčové, aby sme boli schopní zdvihnúť telefón a navzájom sa spojiť. A myslím si, že to v budúcnosti pomôže predísť chybným kalkuláciám“.





To, že najvyšší predstavitelia obrany a armády USA a Ruska hovorili tak skoro po incidente, podčiarklo vážnosť udalosti nad Čiernym morom a obe strany týmto uznali potrebu potlačiť riziká eskalácie.

USA majú videá ako dôkaz

Európske velenie americkej armády predtým vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.

Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.





Ruské ministerstvo obrany povedalo, že americký dron letel nad Čiernym morom pri Kryme a prenikol do oblasti, ktorú Rusko vyhlásilo za zakázanú v rámci svojej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine.

To viedlo k nasadeniu stíhačiek, aby stroj zastavili. Moskva popiera, že by sa jej stíhačky dostali do kontaktu s americkým dronom, no Spojené štáty uviedli, že majú k dispozícii videá potvrdzujúce opak ruských tvrdení.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.