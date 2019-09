Atos: Produktivitu zvyšujte inteligentne

BRATISLAVA 5. marca 2019 (WBN/PR) - obec musíte zabezpečiť.

"Čas by ste mohli využiť omnoho produktívnejšie," upozorňuje Peter Balco, odborník na automatizáciu procesov. "Okrem toho, opakujúce sa činnosti sú zdrojom chýb, obmedzujú priestor na rozvoj zamestnanca a vedú k jeho frustrácii. V takejto situácii sa treba zamyslieť, ako z dlhodobého hľadiska riešiť rôzne typy udalostí, požiadavky, sťažnosti či zmeny a ako nahradiť manuálnu prácu rozumnou automatizáciou," hovorí expert spoločnosti Atos IT Solutions and Services.

Automatizujte rutinu

A teraz si predstavte ideálnu situáciu, že už po prvom telefonáte sa vzniknutá udalosť zaznamená do systému. Každý ďalší telefonujúci dostane automatickú informáciu a po vyriešení problému aj notifikáciu. Systém okrem toho môže vyhodnocovať, v ktorých častiach mesta dochádza k podobným udalostiam najčastejšie a na základe toho plánovať napríklad preventívnu údržbu. Takto možno riešiť väčšinu agendy, ktorá zahŕňa opakované činnosti – od žiadostí, cez potvrdenia až po rôzne iné služby. "Prax ukazuje, že aj malý nárast efektívnosti môže výrazne znížiť prácnosť, náklady a uvoľniť rozpočtové prostriedky na iné rozvojové projekty," hovorí Balco.

Obec je komplikovaný ekonomicko-spoločenský ekosystém, niektoré podniky však majú procesov ešte viac a sú zložitejšie. Cestou k vyššej efektivite môže byť inteligentný nástroj - platforma ServiceNow. Dodávateľom služieb umožňuje automatizovať riadenie služieb a nahrádzať manuálne činnosti, používané na správu udalostí. Automatizácia v tomto prípade navyše poskytuje obojsmerné spojenie v reálnom čase, vďaka čomu môžu prevádzkové tímy promptne reagovať na vzniknuté udalosti.

Sloboda i bezpečnosť

ServiceNow využíva jednotnú platformu, vybudovanú na cloudovej infraštruktúre a používateľom je k poskytovaná ako služba. Vďaka multi-inštančnému a distribuovanému prístupu vytvára IT architektúra jedinečné riešenia pre každého. "Tento prístup poskytuje vysoký stupeň flexibility, slobody a bezpečnosti pri riešení špecifických individuálnych potrieb," hovorí odborník spoločnosti Atos.

Inteligentná platforma poskytuje potenciálnym zákazníkom preddefinované riešenia, ktoré je možné v štandardnom móde nasadiť a používať v priebehu niekoľkých týždňov bez potreby navrhovania pracovných postupov a programovania.

Možnosti uplatnenia

Atos so ServiceNow ponúka riešenia pre viacero oblastí.

Modul IT Service Management (ITSM) poskytuje moderné riešenie správy IT služieb v cloude. "Jednotný systém činnosti umožňuje konsolidovať procesy, transformovať spôsob poskytovania služieb a zlepšiť služby zákazníkov," hovorí Balco. "Pomocou ServiceNow ITSM možno automatizovať pracovné postupy, získať informácie v reálnom čase a zlepšovať produktivitu, ktorá vám umožní presmerovať ušetrené prevádzkové zdroje napríklad do inovácií."

Modul Security & Risk Service Management (SRSM) zabezpečuje riadenie bezpečnosti a automatizáciu reakcií na bezpečnostné udalosti. Prepája existujúce bezpečnostné nástroje s operáciami zabezpečenia, s cieľom okamžite reagovať na udalosti a miesta zraniteľné podľa ich možného vplyvu a priorít.

Modul HR Service Management (HRSM) poskytuje zamestnávateľom služby, ktoré podporujú zamestnancov pri napĺňaní strategických cieľov organizácií. Odstraňuje frustráciu a zlepšuje spokojnosť zamestnancov s využitím jedného prístupového bodu pre efektívne, personalizované HR služby.

Modul Customer Service Management (CSM) zvyšuje hodnotu zákazníckych služieb s cieľom odlíšiť sa od štandardu. "Vytvára priestor pre dodávku inteligentných služieb pre zákazníkov, kde sa okrem zákazníckeho servisu angažujú prierezovo aj iné tímy za účelom rýchleho a proaktívneho vyriešenia vzniknutých udalostí," dodáva expert spoločnosti Atos.





