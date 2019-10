Atmosféra v tíme nie je podľa Škrtela ideálna, Tarkovič proti Švédom postaví aj mladých hráčov

ŠTOKHOLM 15. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalových reprezentantov SR čaká v utorok od 20.45 h v Štokholme medzištátny prípravný súboj proti domácemu Švédsku.

Séria nepriaznivých výsledkov

Kapitán slovenského národného tímu Martin Škrtel vidí v dueli výbornú príležitosť na zvýšenie si sebavedomia po sérii nepriaznivých výsledkov. Obranca Fenerbahce Istanbul očakáva náročný zápas.

"Dnes neexistujú priateľské zápasy. Všetky duely majú svoju úroveň a my potrebujeme dobrý výsledok. Máme ideálnu šancu, aby sme si napravili pošramotenú reputáciu. Urobíme všetko pre to, aby sme uhrali dobrý výsledok," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii Škrtel.

"Bude to náročný zápas. Ešte sme sa nedostali k rozboru súpera, ale sledovali sme ich na svetovom šampionáte, kde hrali dobre. Švédov budú podporovať aj domáci priaznivci a nečaká nás nič jednoduché. Nemyslím si, že sme favoriti a to nám väčšinou sedí viac. Uvidíme, ako to dopadne. Chceme mať z výsledku radosť my a chceme potešiť aj fanúšikov," dodal reprezentačný kapitán.

Kozák mal stále čo ponúknuť

Tridsaťtriročný stopér priznal, že atmosféra v tíme vzhľadom na zlé výsledky i prekvapivú rezignáciu trénera Jána Kozáka nie je ideálna. "Sme profesionáli a našou úlohou je sa čo najlepšie pripraviť na blížiaci sa zápas. Robíme všetko pre to, aby sme sa dobre pripravili a dosiahli dobrý výsledok. Atmosféra momentálne nie je najlepšia."





Škrtel verí, že tréner Ján Kozák mal mužstvu stále čo ponúknuť. "Jeho odchod bol nečakaný a šokujúci pre nás všetkých. Bol muž na správnom mieste a stále mal tímu čo dať, čo neustále potvrdzoval. Reprezentáciu prebral, keď sme boli v nelichotivej situácii a podarilo sa mu nás skonsolidovať. Dosiahli sme dobré výsledky, zahrali sme si na majstrovstvách Európy a dostali sme sa tam do osemfinále. Výsledky a výkony v poslednej dobe neboli také, ako sme si prestavovali. Tlak v ostatných dňoch bol veľký, najmä po sobotňajšom zápase. Tréner sa rozhodol tak, ako sa rozhodol a nám nezostáva nič iné, ako to rešpektovať a poďakovať mu za prácu, ktorú pri mužstve odviedol," zhodnotil Škrtel.

Sila je najmä v kolektíve

Stonásobný reprezentant uviedol, že sila švédskeho tímu tkvie najmä v kolektíve. "Síce nemajú v kádri hviezdu ako bol kedysi Ibrahimovič, ale o to silnejší sú ako tím. Potvrdili to na MS. Máme kvality na to, aby sme s nimi hrali vyrovnanú partiu," uzavrel niekdajší dlhoročný zadák FC Liverpool.





Reprezentáciu SR bude v zápase proti Švédsku viesť z pozície hlavného trénera dočasne poverený kouč Štefan Tarkovič, doterašjí Kozákov asistent.





"Absolvujem to prvýkrát. Verím, že sme schopní zápas zvládnuť. Všetci k tomu pristúpime zodpovedne a na sto percent. Švédi boli na MS, kde sa mi veľmi páčili. Majú kvalitných hráčov, ktorí hrajú v popredných európskych mužstvách. Ich organizácia hry vyžaduje, aby všetci hrali tímovo. Majú to dobre zvládnuté. Chceli sme konfrontácie s kvalitnými súpermi, a to Švédi rozhodne sú. Tešíme sa na to," zamyslel sa Tarkovič.





Rodák z Prešova prezradil, že šancu chce dať aj mladým hráčom, aby si ich pozrel v akcii. "Švédi hrajú systémom 4-4-2. V dnešnej dobe je to dosť netradičné, ale vychovávajú si hráčov presne pre toto rozostavenie. Pokúsime sa na to zareagovať. Máme dostatočne široký káder. Tento zápas je jeden z mála možností, keď si môžeme vyskúšať mladých hráčov. Preto sme nominovali Mráza či Hancka. V zostave už mám jasno, ale neprezradím ju," dodal dočasne poverený tréner reprezentácie SR.

