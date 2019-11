Asociácia zamestnávateľov nepodporuje povinné rekreačné poukazy pre všetkých, majú byť dobrovoľné

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) podporí rekreačné poukazy len v prípade, ak pôjde o dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa, či môže dovoliť tento benefit uplatniť. Snahu o podporu cestovného ruchu však považuje za úplne legitímnu.

"Je to cieľ, ktorý určite podporujeme, len treba nájsť systematické nástroje a opatrenia, ktoré by nemali negatívny dopad na rozpočty zamestnávateľov a aby im niečo neprikazovali," uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová Špániková.

Ďalší krok proti podnikateľom

Asociácia tak reagovala na návrh Slovenskej národnej strany (SNS), aby na rekreačné poukazy mali od 1. januára 2021 nárok všetci zamestnanci, nielen tí v spoločnostiach a organizáciách s 50 a viac pracovníkmi.

Tri sociálne balíčky vlády zavedené počas posledných rokov podľa AZZZ výrazne zvýšili podnikateľom náklady, ako aj administratívnu záťaž. "Plánovaný zámer zaviesť rekreačné poukážky celoplošne toto bremeno ešte navýši. Ide o ďalší krok proti podnikateľom, kde pôvodne dobre mienenú myšlienku zabíja povinnosť," upozornila Filová Špániková.





Asociácia zamestnávateľov pripomína, že benefity sa určujú v rámci internej firemnej politiky, prípadne na základe dohody so zástupcami odborov. Nesúhlasí preto, aby zákon zásadným spôsobom zasahoval do systému odmeňovania tým, že bude celoplošne povinný. "Keďže rekreačné poukazy sa preplácajú aj na základe žiadosti zamestnanca, zamestnanci si môžu v podstate diktovať, či im bude tento druh benefitu vyplatený. Uvedené opatrenie diskriminuje časť zamestnancov, komplikuje účtovníctvo a dokladovanie," dodala Filová Špániková. Rekreačné poukazy podľa AZZZ idú zároveň v mnohých firmách na úkor iných benefitov a ostáva otázka, či by zamestnanec nepreferoval radšej iný benefit, prípadne vyššiu mzdu.

Odborári rozšírenie vítajú

Zamestnávatelia združení v Klube 500 už v stredu potvrdili, že naďalej trvajú na tom, aby rekreačné poukazy boli dobrovoľné. "Klub 500 zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku z obdobia prípravy zavedenia - využívanie inštitútu rekreačných poukazov by malo byť pre podniky dobrovoľné, nie povinné," informoval agentúru SITA výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.





Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ), naopak, podporuje návrh, aby rekreačné poukazy mohli využívať všetci zamestnanci. "KOZ SR ešte počas legislatívneho procesu pri prvej verzii rekreačných poukazov nesúhlasila s vylúčením istej skupiny zamestnancov. Príspevok na rekreáciu by sa mal totiž poskytovať všetkým zamestnancom bez rozdielu," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa KOZ Martina Nemethová. "Návrh rozšíriť poskytovanie rekreačných poukazov pre všetkých zamestnancov preto vítame," dodala.

Všetko závisí od rokovaní

SNS v stredu informovala, že v Národnej rade SR už predložila návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, aby rekreačné poukazy mohli využívať všetci zamestnanci od začiatku roka 2021. V prípade vôle celého spoločenského spektra je strana pripravená navrhnúť účinnosť zmeny aj od 1. januára 2020. Všetko podľa národniarov závisí od najbližších rokovaní so zamestnávateľmi, odborármi a koaličnými partnermi.





Od začiatku roka 2019 môžu využívať rekreačné poukazy, resp. príspevky pracovníci v spoločnostiach a organizáciách s 50 a viac zamestnancami, ak o preplatenie časti nákladov na ubytovanie na Slovensku požiadajú a u aktuálneho zamestnávateľa pracujú minimálne dva roky. Z oprávnených výdavkov do päťsto eur ročne zamestnávatelia preplatia 55 percent sumy, maximálne 275 eur, a zamestnanci zvyšných 45 percent, teda 225 eur. Rekreačný príspevok si môžu odpočítať z daňového základu aj samostatne zárobkovo činné osoby.

