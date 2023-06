Asociácia navrhuje pri kúpe elektromobilu dotáciu 5 000 eur, Slovensku by pomohla odlepiť sa od dna

Nevyužité finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR by sa mohli použiť na priamu podporu nákupu elektromobilov. Navrhuje to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Takúto dotačnú schému sa už podľa nej podarilo úspešne realizovať vo viacerých krajinách Európskej únie a Slovensku by pomohla odlepiť sa od dna v rebríčku krajín podľa počtu elektromobilov na cestách.

Impulz pre rozvoj trhu

„Pokiaľ chceme posunúť elektromobilitu na Slovensku dopredu, musíme sa zamerať na opatrenia, ktoré sa dajú realizovať aj napriek obmedzeniam súvisiacim s predčasnými voľbami a prakticky nefunkčným parlamentom,“ myslí si riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Nevyužité finančné prostriedky z plánu obnovy podľa neho Slovensku ponúkajú príležitosť vytvoriť silný impulz pre rozvoj trhu.

SEVA navrhla schému, ktorá by mohla byť základom pre realizáciu tejto stratégie a predložila ju rezortom hospodárstva a životného prostredia.

V prípade osobných áut by mala podpora smerovať na firemné flotily aj fyzické osoby, pričom by nemala byť limitovaná počtom vozidiel na jeden subjekt. Výška dotácie by podľa návrhu asociácie mala byť 5 000 eur vo forme priameho príspevku pri kúpe nového vozidla s emisiami 0 g CO2/km.

Podpora nákupu bezemisných vozidiel

Podľa odhadov by dotačnú schému mohlo do konca prvého polroka 2026 využiť 9 000 vodičov, čo by si vyžiadalo 45 mil. eur. V prípade nákladných vozidiel navrhuje SEVA alokovať na podporu 10 mil. eur, ktoré by umožnili získať podporu do výšky 35-tisíc eur v kategórii N2 a 130-tisíc eur v kategórii N3 s maximálne piatimi vozidlami na jeden subjekt. Celkovo by mohlo byť podporených 150 vozidiel.

„S čerpaním fondov z Bruselu máme na Slovensku dlhodobý problém a s plánom obnovy to žiaľ už dnes nevyzerá inak. Prečo nevyužiť tieto finančné zdroje na rozvoj trhu s elektromobilmi, ktoré by sme inak veľmi pravdepodobne v roku 2026 poslali späť ako nevyčerpané,“ uvádza Križanský. Priamo Európska komisia nám podľa neho túto možnosť ponúka.

Akčný plán rozvoja elektromobility

Podporu nákupu bezemisných vozidiel obsahuje aj schválený Akčný plán rozvoja elektromobility. Kľúčovým parametrom tohto opatrenia má byť podľa materiálu zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu troch rokov, s ročnou indikatívnou alokáciou 10 – 12 mil. eur.





Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektrických vozidiel z rokov 2016 a 2019, priniesli podľa rezortu hospodárstva pomoc len malému počtu užívateľov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.