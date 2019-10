Asistent rozhodcu Roman Slyško sa po Micheľovi a Balkovi rozhodol ukončiť svoju kariéru

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Kedysi úderné a nekompromisné slovenské rozhodcovské trio Ľuboš Micheľ - Martin Balko a Roman Slyško je definitívne minulosť. Vo veku 45 rokov ukončil profesionálnu kariéru aj posledný z tejto trojice Slyško.

Naposledy zamával zástavkou za postrannou čiarou 15. septembra v súboji najvyššej slovenskej súťaže medzi Senicou a Trenčínom (0:2). Bol tam jedným z asistentov hlavného rozhodcu Patrika Hrčku.

"Táto myšlienka vo mne dozrievala dlhší čas, už to nebolo pre mňa dostatočne motivujúce. Nechcel som už začínať novú sezónu Ligy majstrov v skupine českého arbitra Pavla Královca, hoci na Slovensku som ešte mohol dokončiť celý súťažný ročník," povedal Roman Slyško v rozhovore pre denník Šport.

Slyško má ako asistent rozhodcu za sebou 19 sezón v najvyššej súťaži na Slovensku, šestnásť rokov v zahraničí a desať ako účastník Ligy majstrov. Jeho vrcholom bolo finále Ligy majstrov zo sezóny 2007/2008, v ktorom Manchester United zdolal Chelsea 6:5 až na strely zo značky pokutového kopu. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas hraný v Moskve skončil 1:1.

"V tom istom roku sme boli aj na majstrovstvách Európy a tam sme sa dostali až do štvrťfinále, hoci sme to mali dobre rozbehnuté na pokračovanie," pripomenul Slyško.

Na ME 2008 v Rakúsku a Švajčiarsku bol nominovaný na 5 zápasov, dva roky predtým zažil na MS v Nemecku štyri stretnutia. "Bola to dlhá a pekná kariéra, ale všetko má svoj koniec. Už som nemal taký hlad po zápasoch ako kedysi, keď som ako 30-ročný túžil po San Sire či Nou Campe v snahe vidieť tam najlepších hráčov na svete. Keď sme to s kolegami dosiahli, dostavilo sa uspokojenie. Pridal sa aj vek a všetko to vyústilo to prirodzeného konca," doplnil R. Slyško pre denník Šport.

